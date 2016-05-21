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خاصية مثيرة للجدل من "جوجل" .. تتبع موقعك وتسجله

الشركة تبرّر: شيء لازم لتطوير الخدمة وجعلها ذكية

كشفت تقارير إخبارية عن وجود خاصية مثيرة للجدل في هواتف "جوجل" الأخيرة، بدءاً من هواتف "بيكسل 2"، التي يمكنها أن تتبع موقع أيّ مستخدم وتسجله في خوادمها.

وأشار موقع "إكس دي أيه ديلفوبر"، إلى أن خاصية "ناو بلاينج" على هواتف "بيكسل 2"، مختصة بالاستماع إلى مقاطع موسيقية ممّن حولك، وإظهار اسم الموسيقى على هاتفك.

وتعمل تلك الخاصية على أنه إذا ما استمع الشخص إلى أيّ أغنية عبر الراديو أو في أيّ مكان، يمكنه أن يفتح التطبيق، الذي سيتعرّف إلى تلك الموسيقى بشكل مباشر ويخبرك باسمها ومَن يغنيها ويجلبها لك أيضاً.

ولكن ما كشفه المبرمجون أن ذلك التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي لأيّ مستخدم، والمكان الذي تعرّف فيه على الأغنية أو المقطع والنشاط الذي تقوم به حينها ويحتفظ بتلك المعلومات في خوادمه، ما يمكن اعتباره انتهاكاً لخصوصية أيّ مستخدم.

وتعلل "جوجل" الأمر، بأنه شيء لازم لتطوير خدمة التطبيق، وجعله ذكياً بصورة أفضل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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خاصية مثيرة للجدل من "جوجل" .. تتبع موقعك وتسجله
سبق

كشفت تقارير إخبارية عن وجود خاصية مثيرة للجدل في هواتف "جوجل" الأخيرة، بدءاً من هواتف "بيكسل 2"، التي يمكنها أن تتبع موقع أيّ مستخدم وتسجله في خوادمها.

وأشار موقع "إكس دي أيه ديلفوبر"، إلى أن خاصية "ناو بلاينج" على هواتف "بيكسل 2"، مختصة بالاستماع إلى مقاطع موسيقية ممّن حولك، وإظهار اسم الموسيقى على هاتفك.

وتعمل تلك الخاصية على أنه إذا ما استمع الشخص إلى أيّ أغنية عبر الراديو أو في أيّ مكان، يمكنه أن يفتح التطبيق، الذي سيتعرّف إلى تلك الموسيقى بشكل مباشر ويخبرك باسمها ومَن يغنيها ويجلبها لك أيضاً.

ولكن ما كشفه المبرمجون أن ذلك التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي لأيّ مستخدم، والمكان الذي تعرّف فيه على الأغنية أو المقطع والنشاط الذي تقوم به حينها ويحتفظ بتلك المعلومات في خوادمه، ما يمكن اعتباره انتهاكاً لخصوصية أيّ مستخدم.

وتعلل "جوجل" الأمر، بأنه شيء لازم لتطوير خدمة التطبيق، وجعله ذكياً بصورة أفضل.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
10:41 AM

خاصية مثيرة للجدل من "جوجل" .. تتبع موقعك وتسجله

الشركة تبرّر: شيء لازم لتطوير الخدمة وجعلها ذكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير إخبارية عن وجود خاصية مثيرة للجدل في هواتف "جوجل" الأخيرة، بدءاً من هواتف "بيكسل 2"، التي يمكنها أن تتبع موقع أيّ مستخدم وتسجله في خوادمها.

وأشار موقع "إكس دي أيه ديلفوبر"، إلى أن خاصية "ناو بلاينج" على هواتف "بيكسل 2"، مختصة بالاستماع إلى مقاطع موسيقية ممّن حولك، وإظهار اسم الموسيقى على هاتفك.

وتعمل تلك الخاصية على أنه إذا ما استمع الشخص إلى أيّ أغنية عبر الراديو أو في أيّ مكان، يمكنه أن يفتح التطبيق، الذي سيتعرّف إلى تلك الموسيقى بشكل مباشر ويخبرك باسمها ومَن يغنيها ويجلبها لك أيضاً.

ولكن ما كشفه المبرمجون أن ذلك التطبيق يتتبع الموقع الجغرافي لأيّ مستخدم، والمكان الذي تعرّف فيه على الأغنية أو المقطع والنشاط الذي تقوم به حينها ويحتفظ بتلك المعلومات في خوادمه، ما يمكن اعتباره انتهاكاً لخصوصية أيّ مستخدم.

وتعلل "جوجل" الأمر، بأنه شيء لازم لتطوير خدمة التطبيق، وجعله ذكياً بصورة أفضل.

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