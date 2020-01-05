وقف مواطن من محافظة عفيف حائراً منذ سبعة أشهر، بسبب حفريات بعض الخدمات التي طوّقت منزله بعد أن أتم بناءه على أرض تحصل عليه من وزارة الإسكان في مخطط 1003 التابع للوزارة. وقال المواطن رائد العائض، إنه استلم الأرض من وزارة الإسكان بوثيقة رسمية، وأتم بناء منزل أسرته عليها منذ شهر شوال الماضي، وبقي المنزل منذ ذلك التاريخ محاصراً بالحفريات التي تمنعه من الوصول إليه. وأضاف أنه تقدم ببلاغات رسمية لوزارة الإسكان، والتي أحالته لشركة الكهرباء، وعند مراجعة الأخيرة أعادته للوزارة بحجة أنه من اختصاصها، ثم يعاد مرة أخرى لمقاول المشروع ذي الحفريات داخل المخطط، لكن مراجعاته جميعها انتهت بلا حل، ومازال يسعى من جهة لأخرى أملاً في إنهاء معاناته من دفع الإيجار فيما منزله جاهز للسكن. وانتقد المواطن العائض قيام الشركة المنفذة للمشروع بالعمل في المخطط بجهات بعيدة عن منزله الوحيد المُنشأ في المخطط وترك الحفريات تحيط به، رغم أن المواقع التي تعمل بها الشركة مازالت فضاءً، والتي قد يصل العمل حسب ما يشاهده إلى عامين حتى يصلوا لمنزله ويمهدوا الوصول إليه. وطالب "رائد العائض" الجهات المختصة بتسوية الطريق للمنزل، وتكليف مقاول المشروع بالبدء حول المنزل الوحيد في المخطط وإنهاء أعماله هناك؛ ليتسنى لأهله استكمال باقي الأعمال والسكن فيه.

بالفيديو.. مواطن يشتكي محاصرة الحفريات لمنزله منذ 7 أشهر بعفيف فهد الغبيوي سبق 2020-01-05 وقف مواطن من محافظة عفيف حائراً منذ سبعة أشهر، بسبب حفريات بعض الخدمات التي طوّقت منزله بعد أن أتم بناءه على أرض تحصل عليه من وزارة الإسكان في مخطط 1003 التابع للوزارة.



وقال المواطن رائد العائض، إنه استلم الأرض من وزارة الإسكان بوثيقة رسمية، وأتم بناء منزل أسرته عليها منذ شهر شوال الماضي، وبقي المنزل منذ ذلك التاريخ محاصراً بالحفريات التي تمنعه من الوصول إليه.



وأضاف أنه تقدم ببلاغات رسمية لوزارة الإسكان، والتي أحالته لشركة الكهرباء، وعند مراجعة الأخيرة أعادته للوزارة بحجة أنه من اختصاصها، ثم يعاد مرة أخرى لمقاول المشروع ذي الحفريات داخل المخطط، لكن مراجعاته جميعها انتهت بلا حل، ومازال يسعى من جهة لأخرى أملاً في إنهاء معاناته من دفع الإيجار فيما منزله جاهز للسكن.



وانتقد المواطن العائض قيام الشركة المنفذة للمشروع بالعمل في المخطط بجهات بعيدة عن منزله الوحيد المُنشأ في المخطط وترك الحفريات تحيط به، رغم أن المواقع التي تعمل بها الشركة مازالت فضاءً، والتي قد يصل العمل حسب ما يشاهده إلى عامين حتى يصلوا لمنزله ويمهدوا الوصول إليه.



وطالب "رائد العائض" الجهات المختصة بتسوية الطريق للمنزل، وتكليف مقاول المشروع بالبدء حول المنزل الوحيد في المخطط وإنهاء أعماله هناك؛ ليتسنى لأهله استكمال باقي الأعمال والسكن فيه.



05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441 07:39 PM

بالفيديو.. مواطن يشتكي محاصرة الحفريات لمنزله منذ 7 أشهر بعفيف لم يجد من يسمع شكواه منذ أنشأه بمنحة وزارة الإسكان وعجز عن سكناه





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وقف مواطن من محافظة عفيف حائراً منذ سبعة أشهر، بسبب حفريات بعض الخدمات التي طوّقت منزله بعد أن أتم بناءه على أرض تحصل عليه من وزارة الإسكان في مخطط 1003 التابع للوزارة.



وقال المواطن رائد العائض، إنه استلم الأرض من وزارة الإسكان بوثيقة رسمية، وأتم بناء منزل أسرته عليها منذ شهر شوال الماضي، وبقي المنزل منذ ذلك التاريخ محاصراً بالحفريات التي تمنعه من الوصول إليه.



وأضاف أنه تقدم ببلاغات رسمية لوزارة الإسكان، والتي أحالته لشركة الكهرباء، وعند مراجعة الأخيرة أعادته للوزارة بحجة أنه من اختصاصها، ثم يعاد مرة أخرى لمقاول المشروع ذي الحفريات داخل المخطط، لكن مراجعاته جميعها انتهت بلا حل، ومازال يسعى من جهة لأخرى أملاً في إنهاء معاناته من دفع الإيجار فيما منزله جاهز للسكن.



وانتقد المواطن العائض قيام الشركة المنفذة للمشروع بالعمل في المخطط بجهات بعيدة عن منزله الوحيد المُنشأ في المخطط وترك الحفريات تحيط به، رغم أن المواقع التي تعمل بها الشركة مازالت فضاءً، والتي قد يصل العمل حسب ما يشاهده إلى عامين حتى يصلوا لمنزله ويمهدوا الوصول إليه.



وطالب "رائد العائض" الجهات المختصة بتسوية الطريق للمنزل، وتكليف مقاول المشروع بالبدء حول المنزل الوحيد في المخطط وإنهاء أعماله هناك؛ ليتسنى لأهله استكمال باقي الأعمال والسكن فيه.

