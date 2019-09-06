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غارات مكثفة لطيران التحالف تدمِّر مواقع حوثية بمديرية حرض الحدودية

طائرات الأباتشي تعقبت مسلحي الجماعة الإرهابية

أكدت مصادر عسكرية بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة أن طائرات التحالف العربي نفَّذت اليوم سلسلة غارات جوية على مخابئ وآليات حوثية في مديرية حرض.

وقالت المصادر: إن غارات جوية نفَّذها التحالف على قرى حدودية عدة، يتمركز فيها الحوثيون، وإن الغارات الجوية دمَّرت مواقع للحوثيين والموالين لهم.

وأشارت المصادر إلى استمرار تحليق الطيران العربي بشكل مستمر على الشريط الحدودي، وتعقُّب طائرات الأباتشي لمسلحي الجماعة الإرهابية.

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غارات مكثفة لطيران التحالف تدمِّر مواقع حوثية بمديرية حرض الحدودية
سبق

أكدت مصادر عسكرية بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة أن طائرات التحالف العربي نفَّذت اليوم سلسلة غارات جوية على مخابئ وآليات حوثية في مديرية حرض.

وقالت المصادر: إن غارات جوية نفَّذها التحالف على قرى حدودية عدة، يتمركز فيها الحوثيون، وإن الغارات الجوية دمَّرت مواقع للحوثيين والموالين لهم.

وأشارت المصادر إلى استمرار تحليق الطيران العربي بشكل مستمر على الشريط الحدودي، وتعقُّب طائرات الأباتشي لمسلحي الجماعة الإرهابية.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
10:09 PM

غارات مكثفة لطيران التحالف تدمِّر مواقع حوثية بمديرية حرض الحدودية

طائرات الأباتشي تعقبت مسلحي الجماعة الإرهابية

A A A
فهد كاملي - جازان
8
6,406

أكدت مصادر عسكرية بمديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة أن طائرات التحالف العربي نفَّذت اليوم سلسلة غارات جوية على مخابئ وآليات حوثية في مديرية حرض.

وقالت المصادر: إن غارات جوية نفَّذها التحالف على قرى حدودية عدة، يتمركز فيها الحوثيون، وإن الغارات الجوية دمَّرت مواقع للحوثيين والموالين لهم.

وأشارت المصادر إلى استمرار تحليق الطيران العربي بشكل مستمر على الشريط الحدودي، وتعقُّب طائرات الأباتشي لمسلحي الجماعة الإرهابية.

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