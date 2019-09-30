تصدّر هاشتاغ "لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة CBS" الترند على موقع "تويتر"؛ حيث تناقل المغردون كلماته وعباراته التي أجاب عليها، مستلهمين منها التفاؤل والأمل، عندما قال في إجابته على أحد الأسئلة: كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر. كما تداول المغردون أبرز النقاط التي تناولها اللقاء؛ مُعلقين عليها في عدة عبارات؛ حيث قال الكاتب سليمان الدوسري مغردًا: "#لقاء_محمد_بن_سلمان عبارات مختصرة ستصبح مَحطّ أنظار العالم.. واستدلال سليم وإجابات منطقية.. واعتماد على الحقائق والبراهين.. والقائد يصارح العالم وقبله شعبه.. والكرة في ملعب العالم إما ردع إيران؛ وإلا فالتصعيد قادم". فيما قالت المغردة عهود: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر، حفظك الله سيدي، الجميع يترقب"، وقالت المغردة هاء: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه". وبيّنت المغردة العنود قائلة: "الخير والعطاء والتطور، كلها تأتي تحت اسم محمد بن سلمان"، وقالت المغردة نانو: "جعل عمرك طويل، ويجعلك درع حصين لشعبك لقاء_محمد_بن_سلمان"

عبارات مختصرة ستصبح مَحطّ الأنظار.. لقاء ولي العهد ترند والردود سعودية خلود غنام سبق 2019-09-30 تصدّر هاشتاغ "لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة CBS" الترند على موقع "تويتر"؛ حيث تناقل المغردون كلماته وعباراته التي أجاب عليها، مستلهمين منها التفاؤل والأمل، عندما قال في إجابته على أحد الأسئلة: كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

كما تداول المغردون أبرز النقاط التي تناولها اللقاء؛ مُعلقين عليها في عدة عبارات؛ حيث قال الكاتب سليمان الدوسري مغردًا: "#لقاء_محمد_بن_سلمان عبارات مختصرة ستصبح مَحطّ أنظار العالم.. واستدلال سليم وإجابات منطقية.. واعتماد على الحقائق والبراهين.. والقائد يصارح العالم وقبله شعبه.. والكرة في ملعب العالم إما ردع إيران؛ وإلا فالتصعيد قادم".

فيما قالت المغردة عهود: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر، حفظك الله سيدي، الجميع يترقب"، وقالت المغردة هاء: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه".

وبيّنت المغردة العنود قائلة: "الخير والعطاء والتطور، كلها تأتي تحت اسم محمد بن سلمان"، وقالت المغردة نانو: "جعل عمرك طويل، ويجعلك درع حصين لشعبك لقاء_محمد_بن_سلمان"

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441 09:38 AM

عبارات مختصرة ستصبح مَحطّ الأنظار.. لقاء ولي العهد ترند والردود سعودية "الكرة في ملعب العالم إما ردع إيران وإلا فالتصعيد قادم" في كلمات لـ"الدوسري"





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تصدّر هاشتاغ "لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع برنامج "60 دقيقة" المذاع على قناة CBS" الترند على موقع "تويتر"؛ حيث تناقل المغردون كلماته وعباراته التي أجاب عليها، مستلهمين منها التفاؤل والأمل، عندما قال في إجابته على أحد الأسئلة: كقائد يجب أن أكون متفائلًا كل يوم، لا أستطيع أن أكون متشائمًا، إذا كنت متشائمًا يجب أن أترك الكرسي وأعمل في مكان آخر.

كما تداول المغردون أبرز النقاط التي تناولها اللقاء؛ مُعلقين عليها في عدة عبارات؛ حيث قال الكاتب سليمان الدوسري مغردًا: "#لقاء_محمد_بن_سلمان عبارات مختصرة ستصبح مَحطّ أنظار العالم.. واستدلال سليم وإجابات منطقية.. واعتماد على الحقائق والبراهين.. والقائد يصارح العالم وقبله شعبه.. والكرة في ملعب العالم إما ردع إيران؛ وإلا فالتصعيد قادم".

فيما قالت المغردة عهود: "همة السعوديين مثل جبل طويق لا تنكسر، حفظك الله سيدي، الجميع يترقب"، وقالت المغردة هاء: "طموحنا أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن ما يتمناه".

وبيّنت المغردة العنود قائلة: "الخير والعطاء والتطور، كلها تأتي تحت اسم محمد بن سلمان"، وقالت المغردة نانو: "جعل عمرك طويل، ويجعلك درع حصين لشعبك لقاء_محمد_بن_سلمان"