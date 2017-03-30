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حرارة فـ "عناية مركزة" ثم غيبوبة انتهت بوفاة دماغية.. مواطن: هذا ما حدث بالمستشفى الحكومي

واقعة دارت تفاصيلها في تبوك.. و"الصحة": شكواه منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة

قالت "صحة تبوك"، إن الشكوى التي تقدم بها مواطن بشأن وفاة ابنه نتيجة الإهمال الطبي بأحد المستشفيات الحكومية منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

تفصيلاً، كشف مواطن قصة وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عاماً، مبيناً أن ابنه تُوفي نتيجة إهمال طبي في أحد المستشفيات الحكومية بتبوك.

وقال المواطن محمد بن علي محمد مكاوي، لـ"سبق"، إن ابنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعدها بساعات قليلة أُدخل العناية المركزة وذلك بتاريخ 1440/9/8 هـ، مشيراً إلى أنه عقب ذلك دخل في غيبوبة طيلة 16 يوماً.

وأضاف، أنه قد تم نقل ابنه وهو متوفى دماغياً من المستشفى المنوّم به إلى مستشفى حكومي في قطاع آخر، ولم يحضروا معه الملف الطبي، ثم تمّ أخذ عيّنات من النخاع الشوكي ولم تثبت إصابته بأي مرض، إضافة إلى ذلك تمّ أخذ عيّنات الدم لأكثر من 12 مرة، مبيناً أن المستشفى وافق على نقله دون أن يوضح حالته الصحية.

وأشار "المكاوي"، إلى أنه تقدم بشكوى ولم تنته حتى الآن، مطالباً بالتحقيق مع مَن تسبّب في نقله وهو متوفى دماغياً حتى أُعلنت وفاته في المستشفى المنقول إليه.

من جهتها؛ ذكرت "صحة تبوك"، لـ "سبق"، أن الشكوى منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرارة فـ "عناية مركزة" ثم غيبوبة انتهت بوفاة دماغية.. مواطن: هذا ما حدث بالمستشفى الحكومي
سبق

قالت "صحة تبوك"، إن الشكوى التي تقدم بها مواطن بشأن وفاة ابنه نتيجة الإهمال الطبي بأحد المستشفيات الحكومية منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

تفصيلاً، كشف مواطن قصة وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عاماً، مبيناً أن ابنه تُوفي نتيجة إهمال طبي في أحد المستشفيات الحكومية بتبوك.

وقال المواطن محمد بن علي محمد مكاوي، لـ"سبق"، إن ابنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعدها بساعات قليلة أُدخل العناية المركزة وذلك بتاريخ 1440/9/8 هـ، مشيراً إلى أنه عقب ذلك دخل في غيبوبة طيلة 16 يوماً.

وأضاف، أنه قد تم نقل ابنه وهو متوفى دماغياً من المستشفى المنوّم به إلى مستشفى حكومي في قطاع آخر، ولم يحضروا معه الملف الطبي، ثم تمّ أخذ عيّنات من النخاع الشوكي ولم تثبت إصابته بأي مرض، إضافة إلى ذلك تمّ أخذ عيّنات الدم لأكثر من 12 مرة، مبيناً أن المستشفى وافق على نقله دون أن يوضح حالته الصحية.

وأشار "المكاوي"، إلى أنه تقدم بشكوى ولم تنته حتى الآن، مطالباً بالتحقيق مع مَن تسبّب في نقله وهو متوفى دماغياً حتى أُعلنت وفاته في المستشفى المنقول إليه.

من جهتها؛ ذكرت "صحة تبوك"، لـ "سبق"، أن الشكوى منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
10:55 AM

حرارة فـ "عناية مركزة" ثم غيبوبة انتهت بوفاة دماغية.. مواطن: هذا ما حدث بالمستشفى الحكومي

واقعة دارت تفاصيلها في تبوك.. و"الصحة": شكواه منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة

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بدر الجبل - تبوك
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قالت "صحة تبوك"، إن الشكوى التي تقدم بها مواطن بشأن وفاة ابنه نتيجة الإهمال الطبي بأحد المستشفيات الحكومية منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

تفصيلاً، كشف مواطن قصة وفاة ابنه البالغ من العمر 21 عاماً، مبيناً أن ابنه تُوفي نتيجة إهمال طبي في أحد المستشفيات الحكومية بتبوك.

وقال المواطن محمد بن علي محمد مكاوي، لـ"سبق"، إن ابنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وبعدها بساعات قليلة أُدخل العناية المركزة وذلك بتاريخ 1440/9/8 هـ، مشيراً إلى أنه عقب ذلك دخل في غيبوبة طيلة 16 يوماً.

وأضاف، أنه قد تم نقل ابنه وهو متوفى دماغياً من المستشفى المنوّم به إلى مستشفى حكومي في قطاع آخر، ولم يحضروا معه الملف الطبي، ثم تمّ أخذ عيّنات من النخاع الشوكي ولم تثبت إصابته بأي مرض، إضافة إلى ذلك تمّ أخذ عيّنات الدم لأكثر من 12 مرة، مبيناً أن المستشفى وافق على نقله دون أن يوضح حالته الصحية.

وأشار "المكاوي"، إلى أنه تقدم بشكوى ولم تنته حتى الآن، مطالباً بالتحقيق مع مَن تسبّب في نقله وهو متوفى دماغياً حتى أُعلنت وفاته في المستشفى المنقول إليه.

من جهتها؛ ذكرت "صحة تبوك"، لـ "سبق"، أن الشكوى منظورة لدى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة، وبانتظار إكمال باقي المسوغات الرسمية من قِبل ذويه لاستكمال إجراءاتها.

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