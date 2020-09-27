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"العتيبي": ننعم بوحدة وطنية متماسكة شعباً وقيادة ضد التحديات

خلال رعايته احتفال محافظة الزلفي باليوم الوطني 91

أكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء - رحمهم الله - بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.

وقال في كلمته خلال رعايته حفل محافظة الزلفي باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار ( هي لنا دار ) إن ذكرى اليوم الوطني كل عام تحمل معها أفراحاً ومسرات تُوجب علينا الثناء والتقدير لُصناع التاريخ أولئك الرجال الذين جاهدوا بأرواحهم في سبيل رفع راية التوحيد والعدل وبناء هذا الوطن وطن العزة والشموخ. مبيناً أن شعار احتفائنا باليوم الوطني لهذا العام ( هي لنا دار ) تردده القلوب قبل الألسنة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وبكل ثقة وثبات نُكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة التي تتظافر جهود جميع أبناء هذا الوطن على تحقيق أهدافها.

وقد أقيم حفل اليوم الوطني بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، وذلك في قاعة بلدية المحافظة وفقاً للاجراءات الاحترازية الوقائية الصحية.

وجدد محافظ الزلفي خلال كلمته في الحفل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان ( ولاء وانتماء ووفاء ) بعد ذلك أوبريت ( ياوطن العز ) من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن صالح الحمادي، وأداء مجموعة من طلاب مدارس التعليم أعقبه لوحات استعراضية غنائية لمجموعة من طالبات مدارس التعليم بالمحافظة، كما كرم محافظ الزلفي الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام.

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"العتيبي": ننعم بوحدة وطنية متماسكة شعباً وقيادة ضد التحديات
سبق

أكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء - رحمهم الله - بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.

وقال في كلمته خلال رعايته حفل محافظة الزلفي باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار ( هي لنا دار ) إن ذكرى اليوم الوطني كل عام تحمل معها أفراحاً ومسرات تُوجب علينا الثناء والتقدير لُصناع التاريخ أولئك الرجال الذين جاهدوا بأرواحهم في سبيل رفع راية التوحيد والعدل وبناء هذا الوطن وطن العزة والشموخ. مبيناً أن شعار احتفائنا باليوم الوطني لهذا العام ( هي لنا دار ) تردده القلوب قبل الألسنة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وبكل ثقة وثبات نُكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة التي تتظافر جهود جميع أبناء هذا الوطن على تحقيق أهدافها.

وقد أقيم حفل اليوم الوطني بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، وذلك في قاعة بلدية المحافظة وفقاً للاجراءات الاحترازية الوقائية الصحية.

وجدد محافظ الزلفي خلال كلمته في الحفل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان ( ولاء وانتماء ووفاء ) بعد ذلك أوبريت ( ياوطن العز ) من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن صالح الحمادي، وأداء مجموعة من طلاب مدارس التعليم أعقبه لوحات استعراضية غنائية لمجموعة من طالبات مدارس التعليم بالمحافظة، كما كرم محافظ الزلفي الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
12:18 AM

"العتيبي": ننعم بوحدة وطنية متماسكة شعباً وقيادة ضد التحديات

خلال رعايته احتفال محافظة الزلفي باليوم الوطني 91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الزلفي
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أكد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني الواحد والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء - رحمهم الله - بالذكرى العزيزة على قلوب الجميع.

وقال في كلمته خلال رعايته حفل محافظة الزلفي باليوم الوطني 91 لهذا العام تحت شعار ( هي لنا دار ) إن ذكرى اليوم الوطني كل عام تحمل معها أفراحاً ومسرات تُوجب علينا الثناء والتقدير لُصناع التاريخ أولئك الرجال الذين جاهدوا بأرواحهم في سبيل رفع راية التوحيد والعدل وبناء هذا الوطن وطن العزة والشموخ. مبيناً أن شعار احتفائنا باليوم الوطني لهذا العام ( هي لنا دار ) تردده القلوب قبل الألسنة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وبكل ثقة وثبات نُكمل مسيرة التنمية منطلقين نحو آفاق المجد وفق رؤية المملكة التي تتظافر جهود جميع أبناء هذا الوطن على تحقيق أهدافها.

وقد أقيم حفل اليوم الوطني بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة، وذلك في قاعة بلدية المحافظة وفقاً للاجراءات الاحترازية الوقائية الصحية.

وجدد محافظ الزلفي خلال كلمته في الحفل التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - ولسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان ( ولاء وانتماء ووفاء ) بعد ذلك أوبريت ( ياوطن العز ) من كلمات الشاعر عبدالرحمن بن صالح الحمادي، وأداء مجموعة من طلاب مدارس التعليم أعقبه لوحات استعراضية غنائية لمجموعة من طالبات مدارس التعليم بالمحافظة، كما كرم محافظ الزلفي الجهات الحكومية والجمعيات واللجان المشاركة في برنامج احتفالات اليوم الوطني لهذا العام.

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