مذيعات الأخبار بأفغانستان يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان

ظهرن في لقطات مصورة وسط مخاوف على حقوق المرأة في ظل حكم الحركة

أعلن ميراكا بوبال، رئيس قسم الأخبار في قناة TOLOnews الأفغانية، أن مذيعات القناة يواصلن القيام بعملهن عبر تقديم نشرات الأخبار، وسط مخاوف على حقوق المرأة في ظل حكم طالبان.

وكتب بوبال عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "لقد استأنفنا اليوم الثلاثاء، البث مع مذيعات".

ووفق ما أظهرته مقاطع فيديو وفق "روسيا اليوم"؛ فقد واصلت القناة التلفزيونية الأفغانية Tolo News البث مع مذيعات، ولم يُبدِ ممثلو حركة طالبان أي اعتراضات.

وتظهر في مقطع الفيديو الإعلامية الأفغانية بهشتا أرغاند وهي تُجري مقابة مع مولوي عبدالحق حمد، وهو عضو مقرب من الفريق الإعلامي لطالبان، حول الوضع في كابل وعمليات البحث من منزل إلى منزل في المدينة.