"جوجل" تطرح تحديثًا يجعلك "خفيًّا" على الجميع

خصوصية وحماية من الوصول إلى نتائج البحث

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية، تحديثًا جديدًا تجعل مستخدم الإنترنت "خفيًّا" بصورة كاملة عن الجميع.

وأوضح موقع "ذا ديلي دوت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من جوجل، سيوفر -لأول مرة- التصفح الخفي لتطبيق "جوجل مابس" (خرائط جوجل).

وسيوفر ذلك التصفح الخفي لأول مرة لمستخدمي "خرائط جوجل"، المزيد من الخصوصية والحماية من إمكانية الوصول إلى نتائج البحث الخاصة بهم، وتفضيلاتهم الشخصية، عن أي جهات خارجية.

وأصبح ذلك التحديث على "جوجل مابس" متاحًا على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويأتي ذلك التحديث ضِمن خطوات "جوجل"؛ من أجل حماية خصوصية المستخدمين، التي دشّنتها مطلع العام الجاري، بطرح وضع التصفح الخفي على منصة الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".