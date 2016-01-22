"كأس آسيا".. مهمة صعبة لـ"البحرين" أمام "كوريا الجنوبية".. ومواجهة "قطرية عراقية"

في ختام مباريات دور الستة عشر من البطولة

تُختتم اليوم الاثنين مباريات دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات، وفيه تقام مباراتان، تجمع الأولى كوريا الجنوبية بالبحرين، فيما ستكون الثانية بين قطر والعراق.

كوريا الجنوبية - البحرين

ستكون مهمة المنتخب البحريني اليوم صعبة عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية، لكن رفاق المدرب ميروسلاف سوكوب يأملون بتحقيق المفاجأة، والتأهل للدور ربع النهائي.

تأهل البحرين بصعوبة إلى دور الـ 16، وذلك ضمن أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث في المجموعات الست، بينما احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الأول في مجموعته بعدما فاز في مبارياته الثلاث محققًا العلامة الكاملة.

قطر - العراق

تعد مباراة متكافئة إلى حد كبير بين المنتخبين العربيين؛ إذ نجح المنتخب القطري في احتلال صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث، فيما تأهل العراق بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني، وكلا المنتخبين كان يملك 7 نقاط.