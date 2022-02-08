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14 ألف مراقب سعودي.. "تعداد المملكة 2022" يدخل مرحلة تحديث العناوين

تعاون الأسر عبر المراحل الـ 4 يُسهم بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات "الرؤية"

تواصل الهيئة العامة للإحصاء، الأعمال الميدانية لمشروع تعداد المملكة 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.

ويشارك هذا العام في "تعداد السعودية 2022"، 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي.

وحدّدت الهيئة العامة للإحصاء، 4 مراحل لخطة التعداد السكاني شملت إطلاق مرحلة العد التجريبي، تلتها مرحلة تحديث العناوين، ثم العد الفعلي في 10 مايو 2022 لمدة 5 أسابيع، ثم نشر تقارير التعداد في الربع الرابع من 2022.

وتسهم مخرجات التعداد توفر بيانات داعمة لصناعة القرار في المملكة، وتسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكانت قد أكّدت "الإحصاء"، أن "مخرجات ‫تعداد السعودية 2022" ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصُناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل: النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة إن مخرجات التعداد تستخدم من قِبل صُناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية، حسب الاحتياج.

الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2022

الرئيسية/ المملكة / محليات

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14 ألف مراقب سعودي.. "تعداد المملكة 2022" يدخل مرحلة تحديث العناوين
سبق

تواصل الهيئة العامة للإحصاء، الأعمال الميدانية لمشروع تعداد المملكة 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.

ويشارك هذا العام في "تعداد السعودية 2022"، 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي.

وحدّدت الهيئة العامة للإحصاء، 4 مراحل لخطة التعداد السكاني شملت إطلاق مرحلة العد التجريبي، تلتها مرحلة تحديث العناوين، ثم العد الفعلي في 10 مايو 2022 لمدة 5 أسابيع، ثم نشر تقارير التعداد في الربع الرابع من 2022.

وتسهم مخرجات التعداد توفر بيانات داعمة لصناعة القرار في المملكة، وتسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكانت قد أكّدت "الإحصاء"، أن "مخرجات ‫تعداد السعودية 2022" ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصُناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل: النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة إن مخرجات التعداد تستخدم من قِبل صُناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية، حسب الاحتياج.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:59 PM

14 ألف مراقب سعودي.. "تعداد المملكة 2022" يدخل مرحلة تحديث العناوين

تعاون الأسر عبر المراحل الـ 4 يُسهم بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات "الرؤية"

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فهد كاملي - جازان
4
3,218

تواصل الهيئة العامة للإحصاء، الأعمال الميدانية لمشروع تعداد المملكة 2022 من خلال مرحلة تحديث العناوين.

ويشارك هذا العام في "تعداد السعودية 2022"، 14 ألف مراقب وباحث ميداني من أبناء وبنات الوطن، وسيصل العدد إلى 40 ألف خلال مرحلة العد الفعلي.

وحدّدت الهيئة العامة للإحصاء، 4 مراحل لخطة التعداد السكاني شملت إطلاق مرحلة العد التجريبي، تلتها مرحلة تحديث العناوين، ثم العد الفعلي في 10 مايو 2022 لمدة 5 أسابيع، ثم نشر تقارير التعداد في الربع الرابع من 2022.

وتسهم مخرجات التعداد توفر بيانات داعمة لصناعة القرار في المملكة، وتسهم بشكل فعّال في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكانت قد أكّدت "الإحصاء"، أن "مخرجات ‫تعداد السعودية 2022" ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة، مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.

وبيّنت أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصُناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة، مثل: النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.

وقالت الهيئة إن مخرجات التعداد تستخدم من قِبل صُناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية، حسب الاحتياج.

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