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"الإسعاف البحري": ينقل 12 حالة مرضية طارئة من فرسان الى مستشفيات جازان

بمتابعة مستمرة عبر خدمة "الطب الاتصالي"

قالت "صحة جازان" إن خدمة الإسعاف البحري ساهم في إنقاذ حياة 12 مريضاً تم نقلهم من مستشفى جزيرة فرسان والى مستشفيات صحة جازان وذلك منذ تدشين الخدمة مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م .

وبينت أن عملية نقل المرضى عبر خدمة الإسعاف البحري من جزيرة فرسان وإلى جازان، تتم من خلال فرق النقل الطبي المتواجدة على مدار الساعة لخدمة المرضى من أهالي جزيرة فرسان , ومتابعتهم بشكل لحظي أثناء عملية نقل المرضى من قبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان، إضافة الى مركز الطب الاتصالي الذي يعمل على متابعة حالات المرضى صحياً أثناء عملية النقل منذ خروجهم من ميناء جزيرة فرسان وحتى وصولهم الى ميناء جازان ونقلهم الى المراكز المتخصصة بمستشفيات صحة جازان .

وبينت "صحة جازان" أن الحالات الطارئة التي تم نقلهم خلال الشهرين الماضية تنوعت ما بين حالات ازمة قلبية وفشل كلوي ومخ وأعصاب وحديثي الولادة وحالات الأنيميا والفشل الرئوي وغيرها من الحالات التي ساهمت خدمة الإسعاف البحري في إنقاذ ارواحهم من خلال عمليات نقلهم الى مستشفيات صحة جازان .

الجدير بالذكر بأن خدمة الإسعاف البحري بصحة جازان يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويحتوي على أحدث المواصفات العالمية وانظمة السلامة المتطورة , إذ يضم " 3 " أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع الى عدد " 5 " اسرة عند الحاجة , كما يحتوي على كافة الأجهزة الطبية الطارئة ومزود بتقنية الطب الاتصالي التي تمكن المختصين من المتابعة اللحظية للحالة الصحية أثناء عملية النقل الإسعافي من فرسان وإلى جازان .

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"الإسعاف البحري": ينقل 12 حالة مرضية طارئة من فرسان الى مستشفيات جازان
سبق

قالت "صحة جازان" إن خدمة الإسعاف البحري ساهم في إنقاذ حياة 12 مريضاً تم نقلهم من مستشفى جزيرة فرسان والى مستشفيات صحة جازان وذلك منذ تدشين الخدمة مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م .

وبينت أن عملية نقل المرضى عبر خدمة الإسعاف البحري من جزيرة فرسان وإلى جازان، تتم من خلال فرق النقل الطبي المتواجدة على مدار الساعة لخدمة المرضى من أهالي جزيرة فرسان , ومتابعتهم بشكل لحظي أثناء عملية نقل المرضى من قبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان، إضافة الى مركز الطب الاتصالي الذي يعمل على متابعة حالات المرضى صحياً أثناء عملية النقل منذ خروجهم من ميناء جزيرة فرسان وحتى وصولهم الى ميناء جازان ونقلهم الى المراكز المتخصصة بمستشفيات صحة جازان .

وبينت "صحة جازان" أن الحالات الطارئة التي تم نقلهم خلال الشهرين الماضية تنوعت ما بين حالات ازمة قلبية وفشل كلوي ومخ وأعصاب وحديثي الولادة وحالات الأنيميا والفشل الرئوي وغيرها من الحالات التي ساهمت خدمة الإسعاف البحري في إنقاذ ارواحهم من خلال عمليات نقلهم الى مستشفيات صحة جازان .

الجدير بالذكر بأن خدمة الإسعاف البحري بصحة جازان يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويحتوي على أحدث المواصفات العالمية وانظمة السلامة المتطورة , إذ يضم " 3 " أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع الى عدد " 5 " اسرة عند الحاجة , كما يحتوي على كافة الأجهزة الطبية الطارئة ومزود بتقنية الطب الاتصالي التي تمكن المختصين من المتابعة اللحظية للحالة الصحية أثناء عملية النقل الإسعافي من فرسان وإلى جازان .

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
10:41 PM

"الإسعاف البحري": ينقل 12 حالة مرضية طارئة من فرسان الى مستشفيات جازان

بمتابعة مستمرة عبر خدمة "الطب الاتصالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قالت "صحة جازان" إن خدمة الإسعاف البحري ساهم في إنقاذ حياة 12 مريضاً تم نقلهم من مستشفى جزيرة فرسان والى مستشفيات صحة جازان وذلك منذ تدشين الخدمة مطلع أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 2021 م .

وبينت أن عملية نقل المرضى عبر خدمة الإسعاف البحري من جزيرة فرسان وإلى جازان، تتم من خلال فرق النقل الطبي المتواجدة على مدار الساعة لخدمة المرضى من أهالي جزيرة فرسان , ومتابعتهم بشكل لحظي أثناء عملية نقل المرضى من قبل غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان، إضافة الى مركز الطب الاتصالي الذي يعمل على متابعة حالات المرضى صحياً أثناء عملية النقل منذ خروجهم من ميناء جزيرة فرسان وحتى وصولهم الى ميناء جازان ونقلهم الى المراكز المتخصصة بمستشفيات صحة جازان .

وبينت "صحة جازان" أن الحالات الطارئة التي تم نقلهم خلال الشهرين الماضية تنوعت ما بين حالات ازمة قلبية وفشل كلوي ومخ وأعصاب وحديثي الولادة وحالات الأنيميا والفشل الرئوي وغيرها من الحالات التي ساهمت خدمة الإسعاف البحري في إنقاذ ارواحهم من خلال عمليات نقلهم الى مستشفيات صحة جازان .

الجدير بالذكر بأن خدمة الإسعاف البحري بصحة جازان يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويحتوي على أحدث المواصفات العالمية وانظمة السلامة المتطورة , إذ يضم " 3 " أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع الى عدد " 5 " اسرة عند الحاجة , كما يحتوي على كافة الأجهزة الطبية الطارئة ومزود بتقنية الطب الاتصالي التي تمكن المختصين من المتابعة اللحظية للحالة الصحية أثناء عملية النقل الإسعافي من فرسان وإلى جازان .

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