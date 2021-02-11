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مصر تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 171390 من ضمنهم 133331 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً.. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا و53 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً.. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:54 AM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
01:56 AM

مصر تسجل 610 إصابات جديدة بكورونا و53 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 171390 من ضمنهم 133331 متعافيًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133331 حالة حتى أمس.

وتفصيلاً.. أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 171390 حالة من ضمنهم 133331 حالة تم شفاؤها، و 9804 حالة وفاة.

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