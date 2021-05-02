عقب الأمطار .. "أمانة مكة" تباشر رش تجمعات المياه لمكافحة البعوض

أعادت وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بالتنسيق مع ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية، جدولة خططها في متابعة مواقع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وبشكل دوري.



يأتي ذلك حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على عدم تكون بؤر لتكاثر البعوض، وبذل كل الجهود لرفع مستوى الإصحاح البيئي، بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.