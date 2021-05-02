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عقب الأمطار .. "أمانة مكة" تباشر رش تجمعات المياه لمكافحة البعوض

أعادت وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بالتنسيق مع ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية، جدولة خططها في متابعة مواقع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وبشكل دوري.

يأتي ذلك حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على عدم تكون بؤر لتكاثر البعوض، وبذل كل الجهود لرفع مستوى الإصحاح البيئي، بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عقب الأمطار .. "أمانة مكة" تباشر رش تجمعات المياه لمكافحة البعوض
سبق

أعادت وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بالتنسيق مع ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية، جدولة خططها في متابعة مواقع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وبشكل دوري.

يأتي ذلك حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على عدم تكون بؤر لتكاثر البعوض، وبذل كل الجهود لرفع مستوى الإصحاح البيئي، بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:02 AM

عقب الأمطار .. "أمانة مكة" تباشر رش تجمعات المياه لمكافحة البعوض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
268

أعادت وكالة الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة، متمثلة في الإدارة العامة للإصحاح البيئي، بالتنسيق مع ‎الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية، جدولة خططها في متابعة مواقع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار، وبشكل دوري.

يأتي ذلك حرصًا من أمانة العاصمة المقدسة على عدم تكون بؤر لتكاثر البعوض، وبذل كل الجهود لرفع مستوى الإصحاح البيئي، بعد الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدّسة.

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