الولايات المتحدة تحطّم رقمًا قياسيًّا بحصيلة التطعيم ضد كورونا في يوم واحد

قالت: العاملون بمجال الرعاية الصحية أُعطوا أكثر من 4.6 ملايين جرعة لقاح

تُواصل الولايات المتحدة تسجيل قفزات سريعة في برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا؛ حيث أعلنت يوم أمس الأحد، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية أُعطوا أكثر من 4.6 ملايين جرعة من اللقاح.

وقال سايروس شاهبار المسؤول عن بيانات التطعيم في البيت الأبيض في تغريدة أعلن فيها عن أرقام أمس الأول السبت، أنه تم تحقيق "رقم قياسي جديد".

وذكر منسق إجراءات فيروس كورونا في البيت الأبيض جيف زينتس يوم الجمعة، أنه يتم إعطاء ما متوسطه 3 ملايين جرعة لقاح يوميًّا في الولايات المتحدة.

وحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها؛ تم إعطاء أكثر من 183 مليون جرعة من اللقاحات في أنحاء البلاد حتى الآن.

وتلقى 45% من البالغين في البلاد، جرعة لقاح واحدة على الأقل؛ بينما تم تطعيم 27% من البالغين بشكل كامل.