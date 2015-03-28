"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا بعد استهداف تجمع للمتمردين في تعز

انهيارات كبيرة تضرب صفوف الميليشيا

قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم الأحد بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني استهدفت تجمعًا لعربات الميليشيا الحوثية؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وبيّن المصدر أن ميليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس مهاجمة مواقع للجيش إلا أن قوات الجيش الوطني رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان في اتجاه منطقتَي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التي تلوذ بالفرار.