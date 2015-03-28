النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا بعد استهداف تجمع للمتمردين في تعز

انهيارات كبيرة تضرب صفوف الميليشيا

قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم الأحد بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني استهدفت تجمعًا لعربات الميليشيا الحوثية؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وبيّن المصدر أن ميليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس مهاجمة مواقع للجيش إلا أن قوات الجيش الوطني رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان في اتجاه منطقتَي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التي تلوذ بالفرار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا بعد استهداف تجمع للمتمردين في تعز
سبق

قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم الأحد بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني استهدفت تجمعًا لعربات الميليشيا الحوثية؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وبيّن المصدر أن ميليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس مهاجمة مواقع للجيش إلا أن قوات الجيش الوطني رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان في اتجاه منطقتَي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التي تلوذ بالفرار.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:50 PM

"الشرعية" تقضي على 20 حوثيًّا بعد استهداف تجمع للمتمردين في تعز

انهيارات كبيرة تضرب صفوف الميليشيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
396

قُتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران اليوم الأحد بنيران الجيش الوطني اليمني في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن قوات الجيش اليمني استهدفت تجمعًا لعربات الميليشيا الحوثية؛ ما أدى إلى تدميرها، ومصرع 20 من عناصرها، وجرح آخرين.

وبيّن المصدر أن ميليشيا الحوثي حاولت في ساعة متأخرة من مساء أمس مهاجمة مواقع للجيش إلا أن قوات الجيش الوطني رصدت المحاولة وأفشلتها.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها في جبهتي الأحكوم وحيفان في اتجاه منطقتَي الخزجة والراهدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي التي تلوذ بالفرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,606
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,648
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,676
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,888

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة