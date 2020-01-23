"روبلوكس" تتهم أحد أشهر "اليوتيوبرز" باستخدام منصتها للهجوم الإلكتروني على متابعيه

أصدرت محكمة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قرارًا بحرمان أحد أشهر صناع المحتوى على يوتيوب "يوتيوبر"، بالابتعاد بصورة نهائية عن صناعة مقاطع فيديو من لعبة "روبلوكس" الشهيرة.

وأدانت المحكمة -بحسب ما أورده موقع "بولي جون"- اليوتيوبر "روبن سيم"، باستخدام لعبة روبلوكس لشن هجوم سيبراني على متابعيه.

وطالبت لعبة روبلوكس، اليوتيوبر بدفع تعويضات وصلت إلى 1.6 مليون دولار كتعويضات؛ لكنها خفّضتها إلى 150 ألف دولار، بشرط أن يكون الاتفاق نهائيًّا وفق حكم نهائي من المحكمة، ويبتعد اليوتيوبر نهائيًّا عن اللعبة.

واستفاد "سيم" من مجانية حسابات لعبة "روبلوكس"، في التلاعب وتخطي الحظر المفروض عليه من قِبَل إدارة اللعبة، لإنشاء حسابات جديدة بعناوين بريد إلكتروني مختلفة، ثم اتجه لإهانة لاعبين آخرين، بإهانات عنصرية، وتحميل لصور أدولف هتلر وما إلى ذلك من أمور.

وأقر "سيم" خلال جلسة المحاكمة، بالتزامه بعدم الإدلاء بأي بيانات كاذبة حول روبلوكس أو التشجيع على العنف ضد اللعبة أو موظفيها ومكاتبها، أو إنشاء مقاطع فيديو تشجع على انتهاك قواعدها.

وطالبته المحكمة أيضًا بإزالة أي مقاطع فيديو سابقة على يوتيوب؛ خاصة تلك التي تنتهك شروط لعبة "روبلوكس".

ورفض "روبن سيم" التعليق على الحكم، وأشار إلى أنه سيحمل رده عبر قناته على يوتيوب خلال الشهرين المقبلين؛ فيما رفضت إدارة "روبلوكس" التعليق على الحكم القضائي.