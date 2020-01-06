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"الطيران المدني": نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات 75%

بمشاركة أكثر من 800 ألف مسافر في إحصائية شهر ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر ديسمبر وشارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 75%، وهي النسبة نفسها لشهر نوفمبر الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام نسبة الرضا المُسجلة نفسها لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

الهيئة العامة للطيران المدني رضا المسافرين مطار الملك خالد الدولي مطار الملك عبدالعزيز الدولي مطار الملك فهد الدولي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني": نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات 75%
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر ديسمبر وشارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 75%، وهي النسبة نفسها لشهر نوفمبر الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام نسبة الرضا المُسجلة نفسها لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
01:38 PM

"الطيران المدني": نسبة رضا المسافرين عبر 4 مطارات 75%

بمشاركة أكثر من 800 ألف مسافر في إحصائية شهر ديسمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر ديسمبر وشارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 75%، وهي النسبة نفسها لشهر نوفمبر الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام نسبة الرضا المُسجلة نفسها لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

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