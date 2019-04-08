المملكة تستضيف مجلس معايير أخلاقيات مهنة المحاسبة الدولي

تناولت الإصدار الجديد من ميثاق السلوك والخطة الإستراتيجية

استضافت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ورشة عمل لمناقشة أبرز تحديثات قواعد سلوك وآداب مهنة المحاسبة الجديد 2018، قدمها ممثلون من مجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي، بحضور ممثلين من الهيئات المهنية الخليجية وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمحاسبين القانونيين.

وافتتح الورشة أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مقدماً شكره لمجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي على اختيار المملكة لعقد هذه الورشة، وهو ما يعكس ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من تطور ويمثل تقديرًا للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير المعايير والأنظمة ذات العلاقة بالمهنة.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بمواصلة العمل ورعايتها مثل هذه المناسبات المهنية، ولديها جهود محلية ودولية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

وتناولت الورشة الإصدار الجديد من ميثاق السلوك والخطة الاستراتيجية لمجلس معايير أخلاقيات المهنة الدولي، ومشروع التحول إلى قواعد السلوك الدولية في المملكة.

وأعرب أعضاء المجلس الدولي عن شكرهم لاستضافة الهيئة لهذه الورشة ولما قدمته لإنجاحها.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تشارك بفاعلية في العديد من اللجان والتجمعات الدولية المعنية بالمحاسبة، ومنها الاجتماع السنوي لمعدي المعايير في العالم، والاجتماع السنوي لمعدي المعايير في منطقة آسيا وأقيانوسيا، والمجموعة الاستشارية الدولية للأدوات والمعاملات المالية الإسلامية، وتسعى من خلال تلك المشاركات إلى ضمان تحقيق معايير التقرير المالي لأهدافها.