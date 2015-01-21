النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

"تحريات رابغ" تطيح بـ5 آسيويين يديرون وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها

الشرطة تحفظت عليهم وأحالت ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص

أحالت شرطة محافظة رابغ خمسة وافدين للنيابة؛ اتخذوا منزلاً شعبيًّا تابعًا لإحدى شركات المقاولات وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها.

وتفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تلقى البحث الجنائي في شرطة رابغ بلاغًا، يفيد بوجود مصنع خمور داخل منزل شعبي تابع لسكن عمال تابع لشركة مقاولات.

وعند الانتقال إلى الموقع، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة الموقع، وأسفر ذلك عن القبض على خمسة وافدين (شخصان من الجنسية الفلبينية وثلاثة أشخاص من الجنسية السريلانكية)، وتم العثور على كميات كبيرة من الخمور، وأدوات مستخدمة لتصنيع الخمور ومن ثم ترويجها.

وتحفظت شرطة رابغ على الجناة، وتم إعداد محضر بالواقعة، ثم أحالت كامل ملف القضية للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تحريات رابغ" تطيح بـ5 آسيويين يديرون وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها
سبق

أحالت شرطة محافظة رابغ خمسة وافدين للنيابة؛ اتخذوا منزلاً شعبيًّا تابعًا لإحدى شركات المقاولات وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها.

وتفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تلقى البحث الجنائي في شرطة رابغ بلاغًا، يفيد بوجود مصنع خمور داخل منزل شعبي تابع لسكن عمال تابع لشركة مقاولات.

وعند الانتقال إلى الموقع، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة الموقع، وأسفر ذلك عن القبض على خمسة وافدين (شخصان من الجنسية الفلبينية وثلاثة أشخاص من الجنسية السريلانكية)، وتم العثور على كميات كبيرة من الخمور، وأدوات مستخدمة لتصنيع الخمور ومن ثم ترويجها.

وتحفظت شرطة رابغ على الجناة، وتم إعداد محضر بالواقعة، ثم أحالت كامل ملف القضية للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
10:58 PM

"تحريات رابغ" تطيح بـ5 آسيويين يديرون وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها

الشرطة تحفظت عليهم وأحالت ملف القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص

A A A
هادي العصيمي - رابغ
0
576

أحالت شرطة محافظة رابغ خمسة وافدين للنيابة؛ اتخذوا منزلاً شعبيًّا تابعًا لإحدى شركات المقاولات وكرًا لتصنيع الخمور وترويجها.

وتفصيلاً، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، تلقى البحث الجنائي في شرطة رابغ بلاغًا، يفيد بوجود مصنع خمور داخل منزل شعبي تابع لسكن عمال تابع لشركة مقاولات.

وعند الانتقال إلى الموقع، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمت مداهمة الموقع، وأسفر ذلك عن القبض على خمسة وافدين (شخصان من الجنسية الفلبينية وثلاثة أشخاص من الجنسية السريلانكية)، وتم العثور على كميات كبيرة من الخمور، وأدوات مستخدمة لتصنيع الخمور ومن ثم ترويجها.

وتحفظت شرطة رابغ على الجناة، وتم إعداد محضر بالواقعة، ثم أحالت كامل ملف القضية للنيابة العامة لإكمال اللازم بحكم الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,477
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,524
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,421

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة