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تجنب السجن.. فيديو لـ"التجارة" يشرح كيف استفاد مصنع من "تصحيحية التستر"

تجاوزت إيراداته السنوية 40 مليونًا.. والإجراءات انتهت بنقل ملكيته لطرف ثالث

نشرت وزارة التجارة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها غدًا؛ حيث استفاد من الفترة التصحيحية مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عامًا، تتجاوز إيراداته السنوية 40 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة في تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)؛ وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقًا لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًّا من خلال: mc.gov.sa.

وزارة التجارة مكافحة التستر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تجنب السجن.. فيديو لـ"التجارة" يشرح كيف استفاد مصنع من "تصحيحية التستر"
سبق

نشرت وزارة التجارة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها غدًا؛ حيث استفاد من الفترة التصحيحية مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عامًا، تتجاوز إيراداته السنوية 40 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة في تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)؛ وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقًا لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًّا من خلال: mc.gov.sa.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
01:31 PM

تجنب السجن.. فيديو لـ"التجارة" يشرح كيف استفاد مصنع من "تصحيحية التستر"

تجاوزت إيراداته السنوية 40 مليونًا.. والإجراءات انتهت بنقل ملكيته لطرف ثالث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نشرت وزارة التجارة، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر والمقرر انتهاؤها غدًا؛ حيث استفاد من الفترة التصحيحية مصنع لمواد البناء والسيراميك بالقطيف منذ 14 عامًا، تتجاوز إيراداته السنوية 40 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة في تصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)؛ وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقًا لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها الآن نظامية بشكل كامل.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، قدمت جميع الخيارات المناسبة لأحجام المنشآت وقطاعاتها كافة، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة "سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص"، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية، ويمكن التقدم بطلب التصحيح إلكترونيًّا من خلال: mc.gov.sa.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,964
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