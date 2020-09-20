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هيئة الرقابة الروسية تكشف عن 22 طفرة ثابتة بكورونا

خبراء: الفيروس بدأ يتحور فما بين يناير ومارس الماضيين

شهد العالم إلى حد الآن ظهور بضعة آلاف طفرة للفيروس التاجي. مع ذلك، فإن 22 طفرة فقط تم تسجيلها كتحورات ثابتة تنتقل باستمرار من فيروس إلى آخر بالوراثة.

صرح بذلك ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك)، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أن العدد الإجمالي لطفرات تظهر في سلالات فيروس SARS-CoV-2 يقدر بآلاف الطفرات.. إلا أن بعضها فقط استقر وصار ينتقل من فيروس إلى آخر بشكل مستمر.

وقال الخبراء في هيئة الرقابة على الاستهلاك، إن الفيروس بدأ يتحور في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، ثم لم يكتشف العلماء في جينوم الفيروسات تحورات ثابتة تنتقل من فيروس إلى آخر بالوراثة.

وقال العلماء إن أكثر التحورات ثباتاً هي طفرتا P314L ORF1b и D614 التي اكتشفت في 93% من العينات التي خضعت للدراسة.

ووفق "روسيا اليوم"، أما في روسيا فاكتشفهما الاطباء لدى 99% من المرضى، وتم اكتشافهما قبل ذلك في يناير الماضي بالصين، ثم بأستراليا، وبعد ذلك في أغلبية بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والسعودية والمغرب، ثم تم نقلهما إلى روسيا.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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هيئة الرقابة الروسية تكشف عن 22 طفرة ثابتة بكورونا
سبق

شهد العالم إلى حد الآن ظهور بضعة آلاف طفرة للفيروس التاجي. مع ذلك، فإن 22 طفرة فقط تم تسجيلها كتحورات ثابتة تنتقل باستمرار من فيروس إلى آخر بالوراثة.

صرح بذلك ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك)، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أن العدد الإجمالي لطفرات تظهر في سلالات فيروس SARS-CoV-2 يقدر بآلاف الطفرات.. إلا أن بعضها فقط استقر وصار ينتقل من فيروس إلى آخر بشكل مستمر.

وقال الخبراء في هيئة الرقابة على الاستهلاك، إن الفيروس بدأ يتحور في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، ثم لم يكتشف العلماء في جينوم الفيروسات تحورات ثابتة تنتقل من فيروس إلى آخر بالوراثة.

وقال العلماء إن أكثر التحورات ثباتاً هي طفرتا P314L ORF1b и D614 التي اكتشفت في 93% من العينات التي خضعت للدراسة.

ووفق "روسيا اليوم"، أما في روسيا فاكتشفهما الاطباء لدى 99% من المرضى، وتم اكتشافهما قبل ذلك في يناير الماضي بالصين، ثم بأستراليا، وبعد ذلك في أغلبية بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والسعودية والمغرب، ثم تم نقلهما إلى روسيا.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
09:18 AM

هيئة الرقابة الروسية تكشف عن 22 طفرة ثابتة بكورونا

خبراء: الفيروس بدأ يتحور فما بين يناير ومارس الماضيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد العالم إلى حد الآن ظهور بضعة آلاف طفرة للفيروس التاجي. مع ذلك، فإن 22 طفرة فقط تم تسجيلها كتحورات ثابتة تنتقل باستمرار من فيروس إلى آخر بالوراثة.

صرح بذلك ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك)، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أن العدد الإجمالي لطفرات تظهر في سلالات فيروس SARS-CoV-2 يقدر بآلاف الطفرات.. إلا أن بعضها فقط استقر وصار ينتقل من فيروس إلى آخر بشكل مستمر.

وقال الخبراء في هيئة الرقابة على الاستهلاك، إن الفيروس بدأ يتحور في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، ثم لم يكتشف العلماء في جينوم الفيروسات تحورات ثابتة تنتقل من فيروس إلى آخر بالوراثة.

وقال العلماء إن أكثر التحورات ثباتاً هي طفرتا P314L ORF1b и D614 التي اكتشفت في 93% من العينات التي خضعت للدراسة.

ووفق "روسيا اليوم"، أما في روسيا فاكتشفهما الاطباء لدى 99% من المرضى، وتم اكتشافهما قبل ذلك في يناير الماضي بالصين، ثم بأستراليا، وبعد ذلك في أغلبية بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبرازيل والسعودية والمغرب، ثم تم نقلهما إلى روسيا.

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