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شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت من القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملاً متكاملاً لارتكاب جرائمهم، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2,500,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق
سبق

صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت من القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملاً متكاملاً لارتكاب جرائمهم، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2,500,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
03:04 PM

شرطة الرياض تطيح بـ 5 أشخاص امتهنوا تزييف الأوراق النقدية والوثائق

تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت من القبض على خمسة أشخاص، (مواطن ونازحين ومقيم من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا تزييف الأوراق النقدية وتزوير الوثائق، متخذين من مقر إقامة المواطن معملاً متكاملاً لارتكاب جرائمهم، وقد عثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وطابعات وأختامٍ مزورة، ومستندات لمصارف وبنوك، وضبط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة من فئتي المائة والخمسمائة ريال تعادل (2,500,000) ريال.

وقال "الكريديس": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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