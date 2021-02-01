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ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة

أراد منهم أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأحد، أن ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت يوم السبت، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذيْن اعتُبرا من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"؛ في ما وُصِف بأنه "قرار مشترك لهما"، وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر لها، أن ترامب "انفصل" فجأة عن محامييْن من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع.

وحسب "سي إن إن"؛ فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرًا، انسحب أيضًا؛ وذلك إضافة إلى المحامييْن جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع، الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سرقت منه، بدلًا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبًا"، ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه، غير دستورية، وسيئة للغاية لبلدنا".

دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة
سبق

أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأحد، أن ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت يوم السبت، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذيْن اعتُبرا من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"؛ في ما وُصِف بأنه "قرار مشترك لهما"، وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر لها، أن ترامب "انفصل" فجأة عن محامييْن من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع.

وحسب "سي إن إن"؛ فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرًا، انسحب أيضًا؛ وذلك إضافة إلى المحامييْن جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع، الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سرقت منه، بدلًا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبًا"، ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه، غير دستورية، وسيئة للغاية لبلدنا".

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
08:54 AM

ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة

أراد منهم أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأحد، أن ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب.

وكانت قناة "سي إن إن" قد ذكرت يوم السبت، أن 5 محامين انسحبوا من فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مساءلته المقررة في 8 فبراير أمام مجلس الشيوخ.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع، أن ديبورا باربييه، وبوتش باورز اللذيْن اعتُبرا من المحامين الرئيسيين، "لم يعودا ضمن الفريق"؛ في ما وُصِف بأنه "قرار مشترك لهما"، وكان باورز يتولى مهمة تشكيل هذا الفريق، حسب "سي إن إن".

وأكدت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر لها، أن ترامب "انفصل" فجأة عن محامييْن من فريقه القانوني، هما باورز وباربييه، في خطوة تربك فريق الدفاع.

وحسب "سي إن إن"؛ فإن جوش هوارد، المحامي من كارولاينا الشمالية الذي تم إلحاقه بالفريق مؤخرًا، انسحب أيضًا؛ وذلك إضافة إلى المحامييْن جوني غاسر وغريغ هاريس.

وأرجع مصدر مطلع، الانسحابات إلى خلاف جوهره أن ترامب أراد من المحامين أن يجادلوا بوجود تزوير جماعي في الانتخابات، وأن الانتخابات سرقت منه، بدلًا من التركيز على عدم شرعية محاكمة رئيس بعد تركه منصبه.

وأوضح جيسون ميللر مستشار حملة ترامب السابق، في تصريحات صحفية، أن "الفريق القانوني سيتم تشكيله قريبًا"، ولفت إلى أن "جهود الديمقراطيين لعزل رئيس ترك منصبه، غير دستورية، وسيئة للغاية لبلدنا".

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