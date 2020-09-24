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عبر برقيتين.. أمير الشمالية يهنئ الملك وولي العهد في اليوم الوطني

قال: المملكة تعيش أزهى عصورها وأبهى أيامها وهي تعانق عنان السماء

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال في البرقية: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف : منذ توليكم -أيدكم الله- مقاليد الحكم والمملكة العربية السعودية تعيش أزهى عصورها، وأبهى أيامها، وهي تعانق عنان السماء نحو آفاق عالمية برؤية سعودية وإرادة قوية وعزيمة صادقة، استطاع من خلالها الإنسان السعودي النهوض في شتى مناحي التخصصات العلمية والعملية، من خلال رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – صاحب المبادرات وعرَاب الإنجازات والخطط الطموحة، التي وضعت الأسس المتينة لتحقيق التطور المنشود ورسمت بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات.
كما رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.
وقال في البرقية: "أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وسار على سَنَنه أبناؤه البررة الميامين -رحمهم الله- متكئين على ماضٍ صامد، وحاضرٍ ماجد للنهوض بهذا الوطن الأبيّ، والمساهمة في الرقي الحضاري العالمي".
وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر برقيتين.. أمير الشمالية يهنئ الملك وولي العهد في اليوم الوطني
سبق

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال في البرقية: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف : منذ توليكم -أيدكم الله- مقاليد الحكم والمملكة العربية السعودية تعيش أزهى عصورها، وأبهى أيامها، وهي تعانق عنان السماء نحو آفاق عالمية برؤية سعودية وإرادة قوية وعزيمة صادقة، استطاع من خلالها الإنسان السعودي النهوض في شتى مناحي التخصصات العلمية والعملية، من خلال رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – صاحب المبادرات وعرَاب الإنجازات والخطط الطموحة، التي وضعت الأسس المتينة لتحقيق التطور المنشود ورسمت بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات.
كما رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.
وقال في البرقية: "أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وسار على سَنَنه أبناؤه البررة الميامين -رحمهم الله- متكئين على ماضٍ صامد، وحاضرٍ ماجد للنهوض بهذا الوطن الأبيّ، والمساهمة في الرقي الحضاري العالمي".
وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
12:44 PM

عبر برقيتين.. أمير الشمالية يهنئ الملك وولي العهد في اليوم الوطني

قال: المملكة تعيش أزهى عصورها وأبهى أيامها وهي تعانق عنان السماء

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بندر الدغمي - عرعر
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رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال في البرقية: “أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه".

وأضاف : منذ توليكم -أيدكم الله- مقاليد الحكم والمملكة العربية السعودية تعيش أزهى عصورها، وأبهى أيامها، وهي تعانق عنان السماء نحو آفاق عالمية برؤية سعودية وإرادة قوية وعزيمة صادقة، استطاع من خلالها الإنسان السعودي النهوض في شتى مناحي التخصصات العلمية والعملية، من خلال رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين – حفظه الله – صاحب المبادرات وعرَاب الإنجازات والخطط الطموحة، التي وضعت الأسس المتينة لتحقيق التطور المنشود ورسمت بكل اقتدار صورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات.
كما رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة.
وقال في البرقية: "أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الحدود الشمالية خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وسار على سَنَنه أبناؤه البررة الميامين -رحمهم الله- متكئين على ماضٍ صامد، وحاضرٍ ماجد للنهوض بهذا الوطن الأبيّ، والمساهمة في الرقي الحضاري العالمي".
وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويديم عزهما، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والخير والنماء.

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