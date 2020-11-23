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مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يرفض الاستسلام ويتعادل بهدف قاتل أمام "الاتحاد"

انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي مع شقيقه الاتحاد بالتعادل الإيجابي بعد مباراة قمة في الإثارة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أهداف المباراة جاءت عن طريق المحترف البرازيلي رومارينهو قبل أن يأتي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 92 عن طريق محترفه جليرمي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 9.

الفيصلي الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يرفض الاستسلام ويتعادل بهدف قاتل أمام "الاتحاد"
سبق

انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي مع شقيقه الاتحاد بالتعادل الإيجابي بعد مباراة قمة في الإثارة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أهداف المباراة جاءت عن طريق المحترف البرازيلي رومارينهو قبل أن يأتي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 92 عن طريق محترفه جليرمي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 9.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
07:52 PM

مباراة دراماتيكية.. "الفيصلي" يرفض الاستسلام ويتعادل بهدف قاتل أمام "الاتحاد"

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
634

انتهت المباراة التي جمعت الفيصلي مع شقيقه الاتحاد بالتعادل الإيجابي بعد مباراة قمة في الإثارة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ،على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أهداف المباراة جاءت عن طريق المحترف البرازيلي رومارينهو قبل أن يأتي هدف التعادل للفيصلي في الدقيقة 92 عن طريق محترفه جليرمي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 9.

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