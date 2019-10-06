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"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبب بأمطار على أغلب مناطق السعودية

قال: يُحتمل أن نسمع أخبار الأمطار من العاصمة الرياض

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن تأثر بعض مناطق السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من مرور أخدود جوي على شمال مصر والأطراف الشمالية للمملكة. ومركز المنخفض يتقدم منتصف الأسبوع إلى ليبيا وشمال مصر. مبينًا أن تلك الظروف -بعد مشيئة الله- سيكون لها تأثير في تقدم الرياح الرطبة إلى الشمال، ونشاط منخفض البحر الأحمر، وموجة أمطار على أغلب مناطق السعودية.

وأضاف: تبدأ الحالة من يوم غد الأحد، وتبدأ فرص الأمطار من ساعات الصباح على سواحل تبوك، خاصة حقل والقريات وطبرجل، وتتوسع على منطقتَي تبوك والجوف إلى عرعر وطريف. ومع ساعات الظهيرة تبدأ فرص الأمطار على أجزاء من شرق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، ومع المساء الفرص تطول حائل والقصيم وشرق المدينة وأجزاء من الوسطى، خاصة غربها. ويحتمل أن نسمع أخبار الأمطار من العاصمة الرياض.

وأشار إلى أن الفرص تستمر -بمشيئة الله- على هذه المناطق، ويومَي الاثنين والثلاثاء تعاود الأمطار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والجنوبية الغربية والغربية. وتتميز الهطولات على مكة والمدينة وضباء تبوك. وتستمر التقلبات إلى يوم الأربعاء. والله أعلم.

حالة الطقس عبدالله الحربي طقس السعودية طقس المملكة منخفض جوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبب بأمطار على أغلب مناطق السعودية
سبق

كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن تأثر بعض مناطق السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من مرور أخدود جوي على شمال مصر والأطراف الشمالية للمملكة. ومركز المنخفض يتقدم منتصف الأسبوع إلى ليبيا وشمال مصر. مبينًا أن تلك الظروف -بعد مشيئة الله- سيكون لها تأثير في تقدم الرياح الرطبة إلى الشمال، ونشاط منخفض البحر الأحمر، وموجة أمطار على أغلب مناطق السعودية.

وأضاف: تبدأ الحالة من يوم غد الأحد، وتبدأ فرص الأمطار من ساعات الصباح على سواحل تبوك، خاصة حقل والقريات وطبرجل، وتتوسع على منطقتَي تبوك والجوف إلى عرعر وطريف. ومع ساعات الظهيرة تبدأ فرص الأمطار على أجزاء من شرق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، ومع المساء الفرص تطول حائل والقصيم وشرق المدينة وأجزاء من الوسطى، خاصة غربها. ويحتمل أن نسمع أخبار الأمطار من العاصمة الرياض.

وأشار إلى أن الفرص تستمر -بمشيئة الله- على هذه المناطق، ويومَي الاثنين والثلاثاء تعاود الأمطار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والجنوبية الغربية والغربية. وتتميز الهطولات على مكة والمدينة وضباء تبوك. وتستمر التقلبات إلى يوم الأربعاء. والله أعلم.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:06 AM

"الحربي": حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبب بأمطار على أغلب مناطق السعودية

قال: يُحتمل أن نسمع أخبار الأمطار من العاصمة الرياض

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مهنا التميمي - الرياض
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كشف محلل الطقس عبدالله الحربي عن تأثر بعض مناطق السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة من مرور أخدود جوي على شمال مصر والأطراف الشمالية للمملكة. ومركز المنخفض يتقدم منتصف الأسبوع إلى ليبيا وشمال مصر. مبينًا أن تلك الظروف -بعد مشيئة الله- سيكون لها تأثير في تقدم الرياح الرطبة إلى الشمال، ونشاط منخفض البحر الأحمر، وموجة أمطار على أغلب مناطق السعودية.

وأضاف: تبدأ الحالة من يوم غد الأحد، وتبدأ فرص الأمطار من ساعات الصباح على سواحل تبوك، خاصة حقل والقريات وطبرجل، وتتوسع على منطقتَي تبوك والجوف إلى عرعر وطريف. ومع ساعات الظهيرة تبدأ فرص الأمطار على أجزاء من شرق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة، ومع المساء الفرص تطول حائل والقصيم وشرق المدينة وأجزاء من الوسطى، خاصة غربها. ويحتمل أن نسمع أخبار الأمطار من العاصمة الرياض.

وأشار إلى أن الفرص تستمر -بمشيئة الله- على هذه المناطق، ويومَي الاثنين والثلاثاء تعاود الأمطار على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والجنوبية الغربية والغربية. وتتميز الهطولات على مكة والمدينة وضباء تبوك. وتستمر التقلبات إلى يوم الأربعاء. والله أعلم.

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