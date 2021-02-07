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"بايدن": لن نرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها النووية

أكد ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم أولاً

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لن يتم رفعها قبل التزام طهران بتعهداتها في مجال الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة CBS الأمريكية: "لن يرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الاتفاق النووي".

وشدد "بايدن" على ضرورة أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم أولاً.

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"بايدن": لن نرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها النووية
سبق

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لن يتم رفعها قبل التزام طهران بتعهداتها في مجال الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة CBS الأمريكية: "لن يرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الاتفاق النووي".

وشدد "بايدن" على ضرورة أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم أولاً.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
07:27 PM

"بايدن": لن نرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها النووية

أكد ضرورة وقف تخصيب اليورانيوم أولاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لن يتم رفعها قبل التزام طهران بتعهداتها في مجال الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات لقناة CBS الأمريكية: "لن يرفع العقوبات عن إيران ما دامت لا تحترم التزاماتها في الاتفاق النووي".

وشدد "بايدن" على ضرورة أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم أولاً.

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