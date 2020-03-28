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"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية

متاحة أمام المستفيدين عبر "زراعي" بعد استكمال خطوات التسجيل

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في المملكة.

وقالت الوزارة: الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر "زراعي" تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخِدْمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في المملكة.

وقالت الوزارة: الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر "زراعي" تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخِدْمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
02:48 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:43 PM

"البيئة" تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية

متاحة أمام المستفيدين عبر "زراعي" بعد استكمال خطوات التسجيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة "زراعي"، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد.

جاء ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في المملكة.

وقالت الوزارة: الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر "زراعي" تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.

ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

وتهدف منصة "زراعي" إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخِدْمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

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