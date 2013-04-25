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سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها

تتواصل في ثالث أيامها فيما توقع "الأرصاد" هطولات بين "متوسطة وغزيرة"

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الثالث.

وقال "المسند"؛ عن الحالة المطرية عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #المدينة #حائل جنوب شرقي #تبوك وربما #الجوف وغربي منطقتي #الرياض و #القصيم".

وأضاف: "عادة لا تخلو الحالة المطرية من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة؛ قد تثير بعض الغبار".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

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سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الثالث.

وقال "المسند"؛ عن الحالة المطرية عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #المدينة #حائل جنوب شرقي #تبوك وربما #الجوف وغربي منطقتي #الرياض و #القصيم".

وأضاف: "عادة لا تخلو الحالة المطرية من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة؛ قد تثير بعض الغبار".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
10:51 AM

سحب ورياح وغبار.. "المسند": "المطرية الرمضانية 2" مستمرة وهذه مناطقها

تتواصل في ثالث أيامها فيما توقع "الأرصاد" هطولات بين "متوسطة وغزيرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الثالث.

وقال "المسند"؛ عن الحالة المطرية عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #المدينة #حائل جنوب شرقي #تبوك وربما #الجوف وغربي منطقتي #الرياض و #القصيم".

وأضاف: "عادة لا تخلو الحالة المطرية من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة؛ قد تثير بعض الغبار".

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

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