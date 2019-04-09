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"المدني" يحذّر من تقلبات جوية على مناطق عدة

منها "الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة"

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة".

وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة عدم المخاطرة بالأسر بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.

وأكّدت ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يحذّر من تقلبات جوية على مناطق عدة
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة".

وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة عدم المخاطرة بالأسر بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.

وأكّدت ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
01:52 PM

"المدني" يحذّر من تقلبات جوية على مناطق عدة

منها "الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد لها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بشأن استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية على بعض مناطق المملكة، منها: الرياض والشرقية والقصيم والمدينة المنوّرة".

وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني، على ضرورة عدم المخاطرة بالأسر بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.

وأكّدت ضرورة الالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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