تعرَّف على مسرح نهائي دوري أبطال آسيا "ملعب الملك فهد"

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك عندما يتقابل يوم الثلاثاء القادم نادي الهلال السعودي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي. وسيخوض نادي الهلال النهائي الثامن في جميع البطولات القارية على ملعب الملك فهد الدولي، في حين سبق لبوهانج أن لعب على هذا الملعب عام 1997 عندما خسر أمام الهلال 0 - 1 في مباراة الذهاب، وسجَّل يومها اللاعب "سامي الجابر" هدف الفوز للفريق السعودي. ويتسع ملعب الملك فهد الدولي لنحو 68 ألف متفرج، ويحمل لقب "درة الملاعب". علمًا بأنه تم بناؤه عام 1988 من أجل المساهمة في استضافة المملكة كأس العالم للشباب 1989. ويُعـدُّ ملعب الملك فهد الدولي الملعب الوحيد الذي استضاف أكثر من نهائي ضمن بطولة كأس القارات، التي تم إطلاقها في المملكة عام 1992، عندما تُوِّجت الأرجنتين باللقب بعد فوزها على السعودية بنتيجة 3 - 1، وسجَّل يومها سعيد العويران هدف المنتخب السعودي. وشهدت نسخة عام 1995 من كأس القارات تتويج الدنمارك باللقب بعد فوزها في النهائي على الأرجنتين، في حين شهدت النسخة الثالثة من البطولة في المملكة فوز البرازيل على أستراليا بنتيجة 6 - 0. وعلى الصعيد الآسيوي كان النهائي الأول لنادي النصر السعودي الذي خسر نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1995 أمام سيونغنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي 0 - 1، وتوج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس 1997 - 1998 بعدما تغلب على سوون سامسونغ بلو وينغز على الملعب نفسه. وبين عامَيْ 1996 و2002 فاز الهلال بثلاثة ألقاب قارية على ملعب الملك فهد، كان أولها بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس بعدما تغلب على ناغويا غرامبوس الياباني 3 - 1، ثم فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999 - 2000 عندما تغلب على جوبيلو إيواتا الياباني 3 - 2، في حين جاء الفوز الثالث عام 2000 من خلال كأس السوبر الآسيوية عندما فاز الهلال على شيميزو بولس الياباني. وفي عام 2014 خسر الهلال على ملعب الملك فهد نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تعادل على أرضه مع ويسترن سيدني وندررز الأسترالي 0 - 0 بعد خسارته في أستراليا 0 - 1 ، ثم في عام 2017 تعادل مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 في الرياض، وخسر 0 - 1 في سايتاما. وكان تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 من خلال خوض مباراة الذهاب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت بنتيجة 1 - 0 , وفي الإياب على ملعب سايتاما تغلب الهلال بنتيجة 2 – 0؛ وتُوِّج بطلاً لنسخة عام 2019. ويشهد النهائي القاري المرتقب يوم الثلاثاء القادم حضورًا جماهيريًّا كاملاً؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة "كوفيد-19" في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.

تعرَّف على مسرح نهائي دوري أبطال آسيا "ملعب الملك فهد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-19 تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك عندما يتقابل يوم الثلاثاء القادم نادي الهلال السعودي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي.



وسيخوض نادي الهلال النهائي الثامن في جميع البطولات القارية على ملعب الملك فهد الدولي، في حين سبق لبوهانج أن لعب على هذا الملعب عام 1997 عندما خسر أمام الهلال 0 - 1 في مباراة الذهاب، وسجَّل يومها اللاعب "سامي الجابر" هدف الفوز للفريق السعودي.



ويتسع ملعب الملك فهد الدولي لنحو 68 ألف متفرج، ويحمل لقب "درة الملاعب". علمًا بأنه تم بناؤه عام 1988 من أجل المساهمة في استضافة المملكة كأس العالم للشباب 1989.



ويُعـدُّ ملعب الملك فهد الدولي الملعب الوحيد الذي استضاف أكثر من نهائي ضمن بطولة كأس القارات، التي تم إطلاقها في المملكة عام 1992، عندما تُوِّجت الأرجنتين باللقب بعد فوزها على السعودية بنتيجة 3 - 1، وسجَّل يومها سعيد العويران هدف المنتخب السعودي.



وشهدت نسخة عام 1995 من كأس القارات تتويج الدنمارك باللقب بعد فوزها في النهائي على الأرجنتين، في حين شهدت النسخة الثالثة من البطولة في المملكة فوز البرازيل على أستراليا بنتيجة 6 - 0.



وعلى الصعيد الآسيوي كان النهائي الأول لنادي النصر السعودي الذي خسر نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1995 أمام سيونغنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي 0 - 1، وتوج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس 1997 - 1998 بعدما تغلب على سوون سامسونغ بلو وينغز على الملعب نفسه.



وبين عامَيْ 1996 و2002 فاز الهلال بثلاثة ألقاب قارية على ملعب الملك فهد، كان أولها بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس بعدما تغلب على ناغويا غرامبوس الياباني 3 - 1، ثم فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999 - 2000 عندما تغلب على جوبيلو إيواتا الياباني 3 - 2، في حين جاء الفوز الثالث عام 2000 من خلال كأس السوبر الآسيوية عندما فاز الهلال على شيميزو بولس الياباني.



وفي عام 2014 خسر الهلال على ملعب الملك فهد نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تعادل على أرضه مع ويسترن سيدني وندررز الأسترالي 0 - 0 بعد خسارته في أستراليا 0 - 1 ، ثم في عام 2017 تعادل مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 في الرياض، وخسر 0 - 1 في سايتاما.



وكان تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 من خلال خوض مباراة الذهاب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت بنتيجة 1 - 0 , وفي الإياب على ملعب سايتاما تغلب الهلال بنتيجة 2 – 0؛ وتُوِّج بطلاً لنسخة عام 2019.



ويشهد النهائي القاري المرتقب يوم الثلاثاء القادم حضورًا جماهيريًّا كاملاً؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة "كوفيد-19" في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443 11:35 PM

اخر تعديل 20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 03:17 AM

تعرَّف على مسرح نهائي دوري أبطال آسيا "ملعب الملك فهد" احتضن العديد من الأحداث الكروية المميزة





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تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك عندما يتقابل يوم الثلاثاء القادم نادي الهلال السعودي مع بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على استاد الملك فهد الدولي.



وسيخوض نادي الهلال النهائي الثامن في جميع البطولات القارية على ملعب الملك فهد الدولي، في حين سبق لبوهانج أن لعب على هذا الملعب عام 1997 عندما خسر أمام الهلال 0 - 1 في مباراة الذهاب، وسجَّل يومها اللاعب "سامي الجابر" هدف الفوز للفريق السعودي.



ويتسع ملعب الملك فهد الدولي لنحو 68 ألف متفرج، ويحمل لقب "درة الملاعب". علمًا بأنه تم بناؤه عام 1988 من أجل المساهمة في استضافة المملكة كأس العالم للشباب 1989.



ويُعـدُّ ملعب الملك فهد الدولي الملعب الوحيد الذي استضاف أكثر من نهائي ضمن بطولة كأس القارات، التي تم إطلاقها في المملكة عام 1992، عندما تُوِّجت الأرجنتين باللقب بعد فوزها على السعودية بنتيجة 3 - 1، وسجَّل يومها سعيد العويران هدف المنتخب السعودي.



وشهدت نسخة عام 1995 من كأس القارات تتويج الدنمارك باللقب بعد فوزها في النهائي على الأرجنتين، في حين شهدت النسخة الثالثة من البطولة في المملكة فوز البرازيل على أستراليا بنتيجة 6 - 0.



وعلى الصعيد الآسيوي كان النهائي الأول لنادي النصر السعودي الذي خسر نهائي بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1995 أمام سيونغنام إيلهوا تشونما الكوري الجنوبي 0 - 1، وتوج بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس 1997 - 1998 بعدما تغلب على سوون سامسونغ بلو وينغز على الملعب نفسه.



وبين عامَيْ 1996 و2002 فاز الهلال بثلاثة ألقاب قارية على ملعب الملك فهد، كان أولها بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس بعدما تغلب على ناغويا غرامبوس الياباني 3 - 1، ثم فاز ببطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري 1999 - 2000 عندما تغلب على جوبيلو إيواتا الياباني 3 - 2، في حين جاء الفوز الثالث عام 2000 من خلال كأس السوبر الآسيوية عندما فاز الهلال على شيميزو بولس الياباني.



وفي عام 2014 خسر الهلال على ملعب الملك فهد نهائي دوري أبطال آسيا بعدما تعادل على أرضه مع ويسترن سيدني وندررز الأسترالي 0 - 0 بعد خسارته في أستراليا 0 - 1 ، ثم في عام 2017 تعادل مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 في الرياض، وخسر 0 - 1 في سايتاما.



وكان تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 من خلال خوض مباراة الذهاب أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وانتهت بنتيجة 1 - 0 , وفي الإياب على ملعب سايتاما تغلب الهلال بنتيجة 2 – 0؛ وتُوِّج بطلاً لنسخة عام 2019.



ويشهد النهائي القاري المرتقب يوم الثلاثاء القادم حضورًا جماهيريًّا كاملاً؛ وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار الاتحاد السعودي بهذا الشأن، مع المحافظة على بروتوكولات التعامل مع جائحة "كوفيد-19" في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي المملكة.