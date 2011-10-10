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دراسة: من يواجهون مشاكل في العمل أكثر ميلاً للخيانة الزوجية

علماء نفس اكتشفوا ملامح رجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف

أكدت نتائج دراسة علمية جديدة أن الرجال الذين يواجهون مشكلات في العمل، يكذبون أكثر على زوجاتهم.
واليوم نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أن علماء النفس اكتشفوا ملامح الرجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة بالمتزوجين.
ودرس الخبراء مواقع رجال الشرطة والمستشارين الماليين، ودرسوا أيضاً معلومات عن العقوبات التأديبية التي تعرض لها هؤلاء الرجال.
وبعد الانتهاء من هذا العمل، قارنوا النتائج التي حصلوا عليها مع ممثلي ذات الحرف، الذين لم تكن لهم أي مشكلات مع رؤسائهم. واتضح لهم أن الذين كان سلوكهم سيئاً في العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر.
وأوضح علماء النفس هذه الحالة، بكون سلوك الناس في العمل مرتبط بشكل وثيق بسلوكهم في حياتهم الخاصة.

العمل

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دراسة: من يواجهون مشاكل في العمل أكثر ميلاً للخيانة الزوجية
سبق

أكدت نتائج دراسة علمية جديدة أن الرجال الذين يواجهون مشكلات في العمل، يكذبون أكثر على زوجاتهم.
واليوم نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أن علماء النفس اكتشفوا ملامح الرجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة بالمتزوجين.
ودرس الخبراء مواقع رجال الشرطة والمستشارين الماليين، ودرسوا أيضاً معلومات عن العقوبات التأديبية التي تعرض لها هؤلاء الرجال.
وبعد الانتهاء من هذا العمل، قارنوا النتائج التي حصلوا عليها مع ممثلي ذات الحرف، الذين لم تكن لهم أي مشكلات مع رؤسائهم. واتضح لهم أن الذين كان سلوكهم سيئاً في العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر.
وأوضح علماء النفس هذه الحالة، بكون سلوك الناس في العمل مرتبط بشكل وثيق بسلوكهم في حياتهم الخاصة.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
10:11 AM

دراسة: من يواجهون مشاكل في العمل أكثر ميلاً للخيانة الزوجية

علماء نفس اكتشفوا ملامح رجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,001

أكدت نتائج دراسة علمية جديدة أن الرجال الذين يواجهون مشكلات في العمل، يكذبون أكثر على زوجاتهم.
واليوم نقل موقع "روسيا اليوم" عن موقع مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أن علماء النفس اكتشفوا ملامح الرجال من مهن مختلفة على مواقع التعارف الإلكترونية الخاصة بالمتزوجين.
ودرس الخبراء مواقع رجال الشرطة والمستشارين الماليين، ودرسوا أيضاً معلومات عن العقوبات التأديبية التي تعرض لها هؤلاء الرجال.
وبعد الانتهاء من هذا العمل، قارنوا النتائج التي حصلوا عليها مع ممثلي ذات الحرف، الذين لم تكن لهم أي مشكلات مع رؤسائهم. واتضح لهم أن الذين كان سلوكهم سيئاً في العمل، كانوا يسددون فواتير مواقع التعارف للمتزوجين أكثر.
وأوضح علماء النفس هذه الحالة، بكون سلوك الناس في العمل مرتبط بشكل وثيق بسلوكهم في حياتهم الخاصة.

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