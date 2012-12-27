النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع والخدمات بأبها

أكد أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأحد، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية في أبها، يرافقه عدد من منسوبي إدارة المشاريع بالأمانة.

وقال الدكتور وليد الحميدي إن هذه الجولة تهدف إلى متابعة الأعمال ميدانياً وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من الأمانة، ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها المدينة.

وأشار إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيدًا بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع المتنوعة، ومؤكدًا أنها محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم العملية.

وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة ميدانيًا على عددٍ من المواقع في مدينة أبها ومنها طريق الأمير سلطان وبعض مشاريع الطرق بالمدينة إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى التي تعمل عليها الأمانة حاليًا، ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية التي تتناسب مع جغرافية المدينة.

يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية في مدينة أبها التي ستسهم في تطوير وتنمية المدينة وجاءت بعد دراسات ميدانية لواقعها ومستقبلها الحضري، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية اللذين يحرصان على جودتها ومتابعتها دائمًا والحرص على دقة تنفيذها وتسليمها في المواعيد المجدولة مسبقًا.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع والخدمات بأبها
سبق

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأحد، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية في أبها، يرافقه عدد من منسوبي إدارة المشاريع بالأمانة.

وقال الدكتور وليد الحميدي إن هذه الجولة تهدف إلى متابعة الأعمال ميدانياً وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من الأمانة، ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها المدينة.

وأشار إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيدًا بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع المتنوعة، ومؤكدًا أنها محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم العملية.

وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة ميدانيًا على عددٍ من المواقع في مدينة أبها ومنها طريق الأمير سلطان وبعض مشاريع الطرق بالمدينة إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى التي تعمل عليها الأمانة حاليًا، ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية التي تتناسب مع جغرافية المدينة.

يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية في مدينة أبها التي ستسهم في تطوير وتنمية المدينة وجاءت بعد دراسات ميدانية لواقعها ومستقبلها الحضري، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية اللذين يحرصان على جودتها ومتابعتها دائمًا والحرص على دقة تنفيذها وتسليمها في المواعيد المجدولة مسبقًا.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
08:19 PM

أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع والخدمات بأبها

أكد أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
499

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأحد، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية في أبها، يرافقه عدد من منسوبي إدارة المشاريع بالأمانة.

وقال الدكتور وليد الحميدي إن هذه الجولة تهدف إلى متابعة الأعمال ميدانياً وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من الأمانة، ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها المدينة.

وأشار إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيدًا بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع المتنوعة، ومؤكدًا أنها محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم العملية.

وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة ميدانيًا على عددٍ من المواقع في مدينة أبها ومنها طريق الأمير سلطان وبعض مشاريع الطرق بالمدينة إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى التي تعمل عليها الأمانة حاليًا، ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية التي تتناسب مع جغرافية المدينة.

يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية في مدينة أبها التي ستسهم في تطوير وتنمية المدينة وجاءت بعد دراسات ميدانية لواقعها ومستقبلها الحضري، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية اللذين يحرصان على جودتها ومتابعتها دائمًا والحرص على دقة تنفيذها وتسليمها في المواعيد المجدولة مسبقًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,869
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,971
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة