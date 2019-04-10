"وطننا أمانة" في الكلية التقنية بتبوك .. ضمن برنامج "يقظ"

يهدف لتوعية وحماية المتدربين من خطر الانحراف الفكري

أقامت الكلية التقنية بتبوك ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد برنامجا بعنوان: دور المتدرب في تعزيز الأمن الفكري تحت شعار (وطننا أمانة) ضمن برنامج "يقظ"، وألقى البرنامج المشرف العام على وحدة التوعية الفكرية بجامعة تبوك وكيل كلية الشريعة والأنظمة سابقاً، الدكتور نواف بن رحيّل الشراري.

وقال "الشراري": يأتي هذا البرنامج ليكون المتدرب ذا فكر سليم قادرا على حل المشكلات، واتخاذ القرارات والإبداع والتميز وإدارة الوقت والموارد والأزمات وذا خلق كريم وثقة بالنفس وسلوك قويم.

ثم تحدث عن محاور المحاضرة والتي كان أولها دور المتدرب في تعزيز الأمن الفكري، من جانب الدين الحنيف، والمتمثل بالمعتقد السليم والعقيدة الصحيحة والتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.

والمحور الثاني عن دور المتدرب من خلال الوطن، والمحور الثالث وهو عن دور المتدرب من خلال ميثاق حقوق وواجبات المتدرب في الكلية.



من جهته، قال عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي إن هذا البرنامج يعدُّ برنامجاً وطنياً يهدف لتوعية وحماية المتدربين من خطر الانحراف الفكري والعقدي، مؤكدا على أهمية البرنامج في تكريس المنظومة الوطنية والأخلاقية المتماسكة للمتدربين، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وإدراك خطورة الأفكار الهدامة.

وفي نهاية المحاضرة، قدم المهندس علي البلوي عميد الكلية التقنية بتبوك درع تذكاري للدكتور نواف الشراري بهذه المناسبة.