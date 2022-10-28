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بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

من بين 12 سفيرًا أعلنوا عن رفضهم لسيطرة الجيش على السلطة

أعفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شمل قرار البرهان سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، ورئيس البعثة السودانية في جنيف.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، قد رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان، الاثنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم
سبق

أعفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شمل قرار البرهان سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، ورئيس البعثة السودانية في جنيف.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، قد رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان، الاثنين.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
02:00 AM

بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم

من بين 12 سفيرًا أعلنوا عن رفضهم لسيطرة الجيش على السلطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، شمل قرار البرهان سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، ورئيس البعثة السودانية في جنيف.

وقال مصدر دبلوماسي لـ"رويترز"، الثلاثاء، إن سفراء السودان لدى 12 دولة منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، قد رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان، الاثنين.

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