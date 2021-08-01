النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"

18 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس في إعلان جديد للجنة المنظمة للدورة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.

ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.

ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
12:13 PM

لا يكفى 24 رياضياً.. "كورونا" تواصل استهداف المعنيين بـ"أولمبياد طوكيو"

18 حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس في إعلان جديد للجنة المنظمة للدورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
642

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين المعنيين بالأولمبياد.

وتضمنت حالات الإصابة الجديدة، رياضياً واحداً من المقيمين في القرية الأولمبية.

ووفق "الألمانية"، كانت اللجنة قد سجّلت أعلى حصيلة يومية منذ بدء إصدار التقرير اليومي في أول يوليو الماضي، بالإعلان عن 27 حالة يوم الجمعة الماضي.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 259 حالة، اعتباراً من أول يوليو، من بينهم 24 رياضياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,316
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة