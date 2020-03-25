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الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران

خطط لقتل شخصية معارضة لطهران

أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.

الدنمارك

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الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران
سبق

أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
04:48 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:06 PM

الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران

خطط لقتل شخصية معارضة لطهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.

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