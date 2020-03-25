الدنمارك تتهم مواطنًا نرويجيًّا بالتورط في محاولة اغتيال لصالح إيران

خطط لقتل شخصية معارضة لطهران

أفاد المدعي العام الدنماركي، اليوم (الأربعاء)، أنه وجه اتهامًا إلى مواطن نرويجي بالمساعدة في مخطط لجهاز المخابرات الإيراني يشمل محاولة اغتيال في الدنمارك، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأُلقي القبض على النرويجي، وهو في الأربعين من العمر ومن أصل إيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018؛ لصلته بما يشتبه أنه مخطط لاغتيال شخصية معارضة من عرب إيران في الدنمرك.