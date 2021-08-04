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"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا

أكدت أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.

وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".

وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.

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"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا
سبق

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.

وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".

وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
01:48 AM

"أمانة مكة" تتفاعل مع شكوى مواطن وثَّق رصيف موقف حافلات يتوسط شارعًا

أكدت أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,547

تفاعلت أمانة العاصمة المقدسة مع مواطن، وثَّق رصيف يتوسط شارعًا عامًّا بمكة المكرمة، مؤكدة أنها أحالت الملاحظة إلى الجهة المختصة.

وبحسب الشكوى، فإن مواطنًا وثَّق رصيفًا يتوسط شارعًا رئيسيًّا بمكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه يعود إلى "موقف حافلات مكة".

وقالت الأمانة: نقدر لكم هذه الملاحظة، وتمت إحالتها للجهة المختصة.

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