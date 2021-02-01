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عسير.. المرور يعلن ضبط قائد شاحنة الصخور المتهور

عقب تغريدة وثّقت قيادته بسرعة كبيرة معرّضاً حياة الناس للخطر

أوضح المرور السعودي أنه تمّ القبض على قائد شاحنة محمّلة بالصخور في منطقة عسير، عرَّض حياة الناس للخطر.

وقال "المرور"، عبر حسابه في تويتر: تفاعلاً مع بلاغٍ من مواطن، أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان قد أشار بلاغ قدّمه أحد المغرّدين إلى أن الشاحنة كانت محمّلة بصخور كبيرة في طريقها لمحايل عسير، وأن قائدها كان يقودها بسرعة كبيرة، معرّضاً حياة الناس للخطر.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. المرور يعلن ضبط قائد شاحنة الصخور المتهور
سبق

أوضح المرور السعودي أنه تمّ القبض على قائد شاحنة محمّلة بالصخور في منطقة عسير، عرَّض حياة الناس للخطر.

وقال "المرور"، عبر حسابه في تويتر: تفاعلاً مع بلاغٍ من مواطن، أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان قد أشار بلاغ قدّمه أحد المغرّدين إلى أن الشاحنة كانت محمّلة بصخور كبيرة في طريقها لمحايل عسير، وأن قائدها كان يقودها بسرعة كبيرة، معرّضاً حياة الناس للخطر.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:28 PM

عسير.. المرور يعلن ضبط قائد شاحنة الصخور المتهور

عقب تغريدة وثّقت قيادته بسرعة كبيرة معرّضاً حياة الناس للخطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح المرور السعودي أنه تمّ القبض على قائد شاحنة محمّلة بالصخور في منطقة عسير، عرَّض حياة الناس للخطر.

وقال "المرور"، عبر حسابه في تويتر: تفاعلاً مع بلاغٍ من مواطن، أنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكان قد أشار بلاغ قدّمه أحد المغرّدين إلى أن الشاحنة كانت محمّلة بصخور كبيرة في طريقها لمحايل عسير، وأن قائدها كان يقودها بسرعة كبيرة، معرّضاً حياة الناس للخطر.

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