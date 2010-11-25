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الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا

في الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 257016؛ بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونًا و333452.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 257016؛ بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونًا و333452.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
08:30 AM

الولايات المتحدة.. 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بكورونا

في الـ24 ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة، ارتفع إلى 257016؛ بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونًا و333452.

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