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424 مطية تشارك في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن

"كيان" لمالكها ‏فارس الوليدي الشهري تحقق أفضل توقيت

شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية "كيان" لمالكها ‏فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" ‏لأحمد ‏سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "‏زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" ‏لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" ‏لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.

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424 مطية تشارك في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن
سبق

شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية "كيان" لمالكها ‏فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" ‏لأحمد ‏سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "‏زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" ‏لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" ‏لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
03:44 PM

424 مطية تشارك في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن

"كيان" لمالكها ‏فارس الوليدي الشهري تحقق أفضل توقيت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية "كيان" لمالكها ‏فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" ‏لأحمد ‏سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "‏زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" ‏لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" ‏لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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