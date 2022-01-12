"كيان" لمالكها فارس الوليدي الشهري تحقق أفضل توقيت
شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.
وحققت المطية "كيان" لمالكها فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" لأحمد سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.
شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.
وحققت المطية "كيان" لمالكها فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" لأحمد سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
03:44 PM
424 مطية تشارك في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن
"كيان" لمالكها فارس الوليدي الشهري تحقق أفضل توقيت
شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.
وحققت المطية "كيان" لمالكها فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" لأحمد سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.