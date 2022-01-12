424 مطية تشارك في الأشواط الصباحية لسباقات الهجن

"كيان" لمالكها ‏فارس الوليدي الشهري تحقق أفضل توقيت

شاركت 424 مطية اليوم، خلال الفترة الصباحية في ثامن أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن "النسخة السادسة"، لفئة "حيل ـ زمول" لمسافة 8 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية "كيان" لمالكها ‏فارس عبدالله محمد الوليدي الشهري أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 12:50.726 دقيقة خلال الشوط السابع، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: "الظبي" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "لهب" ‏لأحمد ‏سعد محمد سعد الكعبي، "هيبة" لراشد علي سالم سنيد الدعية، "‏زيزوم" لخلف نايف فرتاج الشلاقي الشمري، "بيشه" لناصر عبدالله أحمد المسند، "هميم" لمحمد بخيت حميدي برقان، "الشقب" لحمد غانم سلطان الهديفي الكواري، "الجليله" ‏لمحمد مبارك عبيد الشامسي، "شاهين" ‏لحمد قنازل مسلم حمرور العامري.