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"التميمي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات

أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد الحافز الأهم لبذل الجهود الحثيثة

رفع الدكتور محمد بن سعود التميمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، داعيًا الله - عز وجل - أن يجعله أهلاً لهذه الثقة، وأن يعينه على حمل المسؤولية في سبيل خدمة هذا الوطن.

وتفصيلاً، أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تعد الحافز الأهم نحو بذل الجهود الحثيثة مواكبة للدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع من قِبل قيادة السعودية، ومواصلة مسيرة ريادتها في مختلف المجالات سعيًا لتقديم الأفضل لكل فرد على أرضها.

ودعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اللهَ في ختام تصريحه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التميمي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات
سبق

رفع الدكتور محمد بن سعود التميمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، داعيًا الله - عز وجل - أن يجعله أهلاً لهذه الثقة، وأن يعينه على حمل المسؤولية في سبيل خدمة هذا الوطن.

وتفصيلاً، أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تعد الحافز الأهم نحو بذل الجهود الحثيثة مواكبة للدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع من قِبل قيادة السعودية، ومواصلة مسيرة ريادتها في مختلف المجالات سعيًا لتقديم الأفضل لكل فرد على أرضها.

ودعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اللهَ في ختام تصريحه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
12:20 AM

"التميمي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات

أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد الحافز الأهم لبذل الجهود الحثيثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الدكتور محمد بن سعود التميمي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على الثقة الملكية بتعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، داعيًا الله - عز وجل - أن يجعله أهلاً لهذه الثقة، وأن يعينه على حمل المسؤولية في سبيل خدمة هذا الوطن.

وتفصيلاً، أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تعد الحافز الأهم نحو بذل الجهود الحثيثة مواكبة للدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع من قِبل قيادة السعودية، ومواصلة مسيرة ريادتها في مختلف المجالات سعيًا لتقديم الأفضل لكل فرد على أرضها.

ودعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اللهَ في ختام تصريحه أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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