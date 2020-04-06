إمارة عسير تطلب وقف بث حلقتَيْ مسلسل وسَحْبه من منصات التواصل الاجتماعي

صُوِّرتا بقريتَيْن عريقتَيْن وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها

استجابة لما بلغ إمارة منطقة عسير من امتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة، واستهجان بالغ من محتوى حلقتَيْن من مسلسل تلفزيوني، بثتهما إحدى القنوات الفضائية، فقد وجَّه أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى الحلقتَيْن، ورسائلهما الإعلامية.

وفي التفاصيل، تبيَّن أن الحلقتَيْن صُوِّرتا في قريتَيْن من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، إضافة إلى عدد من الشُّبَه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وبناء على ذلك، وفي ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، تقدَّم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتَيْن، وسحبهما من جميع منصات التواصل، إضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

ومن جهته، قال سلطان الأحمري، المتحدث الرسمي لإمارة عسير المكلف: إن إمارة منطقة عسير أكدت لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد - حفظها الله وأيدها -، وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولاً وفعلاً، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره -حفظهم الله-، واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه.

وأضاف: إمارة المنطقة تجعل إرساء القيم الوطنية، ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة، إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها.