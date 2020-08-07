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وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي

عبر اتصال هاتفي من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وجهود السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي
سبق

تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وجهود السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
11:25 PM

وزير الخارجية يبحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي

عبر اتصال هاتفي من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل.

وتم خلال الاتصال بحث علاقات التعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وجهود السعودية خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين، والقضايا والملفات محل الاهتمام المشترك.

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