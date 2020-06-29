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مصرع 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلاديش.. والحصيلة مرشحة للارتفاع

اصطدم بآخر أكبر منه.. مجموع ركابه من 50 لـ 60 وانتشال 15 جثة حتى الآن

أفادت مصادر إعلامية محلية بمصرع 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.

وحسب المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.

وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50 - 60 شخصًا.


وفي وقت لاحق ذكرت المصادر وفق "روسيا اليوم"، أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

نهر بوريغانغا بنجلاديش

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مصرع 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلاديش.. والحصيلة مرشحة للارتفاع
سبق

أفادت مصادر إعلامية محلية بمصرع 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.

وحسب المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.

وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50 - 60 شخصًا.


وفي وقت لاحق ذكرت المصادر وفق "روسيا اليوم"، أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:05 AM

مصرع 26 شخصًا بانقلاب قارب في بنجلاديش.. والحصيلة مرشحة للارتفاع

اصطدم بآخر أكبر منه.. مجموع ركابه من 50 لـ 60 وانتشال 15 جثة حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر إعلامية محلية بمصرع 26 شخصًا على الأقل، صباح اليوم الإثنين، بحادث انقلاب قارب في نهر بوريغانغا، الذي يتدفق جنوب غرب ضواحي دكا عاصمة بنجلاديش.

وحسب المصادر، فإن قارب Morning Bird بدأ يغرق بعد اصطدامه بقارب آخر، أكبر منه.

وفي بداية عملية الإنقاذ التي نظمتها هيئات الطوارئ، تم انتشال 15 جثة، لـ 10 رجال و3 نساء وطفلين من ركاب القارب، الذين تقدر الشرطة مجموعهم بنحو 50 - 60 شخصًا.


وفي وقت لاحق ذكرت المصادر وفق "روسيا اليوم"، أن عدد الضحايا بلغ 26 شخصاً، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

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