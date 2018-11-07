كليات الأفلاج تؤهل 40 طالباً لسوق العمل عبر "مشروعك الصغير"

شرحت الصعوبات التي تواجهها وكيفية إدارتها وأهدافها الاستثمارية

نظّمت كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج -ممثلة في وحدة الخريجين- هذا الأسبوع دورة بعنوان "مشروعك الصغير خطوة بخطوة"، استهدفت من خلالها الخريجين وطلاب إدارة الأعمال المهتمين بسوق العمل من طلاب الجامعة لتأهيلهم للعمل الحر والاستفادة من البرامج المقدمة من البرامج والبنوك الداعمة لتلك المشاريع، وإكساب الراغبين في فتح مشروع صغير، مهارات دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة، ومعرفة أنواع المشاريع الصغيرة التي يمكن للخريج الاستفادة منها.

وتناولت محاور الدورة التي قدّمها سالم آل عمار وحضرها بعض أعضاء هيئة التدريس واستفاد منها نحو 40 طالباً من الخريجين، إنشاء المشروعات الصغيرة، وتصنيف المشروعات، ومعرفة مجالات عمل المشروعات الصغيرة، وشرح الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة، والتحدث عن أسباب فشل المشروعات الصغيرة، وكيفية إدارة المشروعات الصغيرة، وأهداف المشروعات الاستثمارية، والتمييز بين أنواع القرارات الاستثمارية المختلفة، والوقوف على مفهوم الفكرة الجديدة، وأهم مصادر الأفكار الاستثمارية الجديدة.