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رئيس القطاع الجنوبي يلتقي أسبوعيًّا مديري وعملاء "المياه الوطنية"

في عسير وجيزان والباحة ونجران لمدة 3 ساعات

يلتقي رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله بن سعيد العمري، عملاء الشركة ومديري عموم المياه في عسير وجيزان والباحة ونجران، ثلاثاء كل أسبوع من الساعة 1:00م حتى الساعة 3:00م.

وقال "العمري": إن هذه الخطوة التي بدأتها الشركة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع العملاء بشكل مباشر والاستماع لملاحظاتهم ومعرفة مطالبهم للوصول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

وأضاف: أن شركة المياه الوطنية تعمل من خلال قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني إلى تقديم خدماتها للعملاء.

وأكدت الشركة ضرورة تقيد العملاء بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا المستجد، التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها من خلال إبراز الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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رئيس القطاع الجنوبي يلتقي أسبوعيًّا مديري وعملاء "المياه الوطنية"
سبق

يلتقي رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله بن سعيد العمري، عملاء الشركة ومديري عموم المياه في عسير وجيزان والباحة ونجران، ثلاثاء كل أسبوع من الساعة 1:00م حتى الساعة 3:00م.

وقال "العمري": إن هذه الخطوة التي بدأتها الشركة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع العملاء بشكل مباشر والاستماع لملاحظاتهم ومعرفة مطالبهم للوصول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

وأضاف: أن شركة المياه الوطنية تعمل من خلال قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني إلى تقديم خدماتها للعملاء.

وأكدت الشركة ضرورة تقيد العملاء بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا المستجد، التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها من خلال إبراز الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:39 PM

رئيس القطاع الجنوبي يلتقي أسبوعيًّا مديري وعملاء "المياه الوطنية"

في عسير وجيزان والباحة ونجران لمدة 3 ساعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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يلتقي رئيس القطاع الجنوبي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد الله بن سعيد العمري، عملاء الشركة ومديري عموم المياه في عسير وجيزان والباحة ونجران، ثلاثاء كل أسبوع من الساعة 1:00م حتى الساعة 3:00م.

وقال "العمري": إن هذه الخطوة التي بدأتها الشركة تأتي في إطار تعزيز التواصل مع العملاء بشكل مباشر والاستماع لملاحظاتهم ومعرفة مطالبهم للوصول إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، تماشيًا مع تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين.

وأضاف: أن شركة المياه الوطنية تعمل من خلال قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني إلى تقديم خدماتها للعملاء.

وأكدت الشركة ضرورة تقيد العملاء بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا المستجد، التي تنفذها الشركة للحفاظ على سلامة عملائها من خلال إبراز الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا"؛ تنفيذًا للتوجيهات الصادرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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