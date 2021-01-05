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مجموعة "لولو" تطلق خصومات خاصة بمنسوبي وزارة الحرس الوطني

دعمًا لبرنامج (واجب) وتقديرًا لجهودهم

أعلنت مجموعة "لولو" رائدة تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، إطلاق حملة خصومات خاصة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك في جميع فروع المجموعة بالمملكة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة دعمًا من لولو لبرنامج (واجب) الخاص بمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وتقديرًا لجهودهم وعطائهم في سبيل الوطن.

وأكد السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق، أن هذه الحملة التي أطلقتها لولو تعكس اعتزازها وتقديرها لمنسوبي وزارة الحرس الوطني وفخرها بما يقدمونه من عطاء وأداء خلّاق، وحرصها على تقديم خدمة مميزة لهم من خلال تقديم خصومات خاصة في جميع الأقسام بفروع لولو، إضافة إلى تخصيص منافذ محاسبة خاصة لهم تعبيرًا عن التقدير لهم والاعتزاز بهم.

من جانبه أشاد المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، بمبادرة مجموعة لولو الخاصة بمنسوبي الحرس الوطني، وأكد أنها ليست جديدة عليها؛ حيث تتميز بمبادراتها المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتفاعل معه على مختلف الأصعدة.

وأشار المقدم "العمري" إلى أن مجموعة لولو تولي منسوبي وزارة الحرس الوطني اهتمامًا كبيرًا؛ حيث افتتحت مؤخرًا أحدث فروعها في مدينة الملك عبد الله السكنية في إسكان الحرس الوطني بالهفوف، ليصل عدد الفروع المفتتحة في إسكان الحرس الوطني على مستوى المملكة إلى ستة فروع توفر بيئة تسوق عصرية ومنتجات متنوعة وأجواء آمنة.

ويمكن لجميع منسوبي الحرس الوطني الاستفادة من الخصومات المقدمة في جميع الأقسام بالفروع والمحاسبة عليها من خلال منافذ خاصة بهم.

مجموعة لولو برنامج واجب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجموعة "لولو" تطلق خصومات خاصة بمنسوبي وزارة الحرس الوطني
سبق

أعلنت مجموعة "لولو" رائدة تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، إطلاق حملة خصومات خاصة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك في جميع فروع المجموعة بالمملكة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة دعمًا من لولو لبرنامج (واجب) الخاص بمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وتقديرًا لجهودهم وعطائهم في سبيل الوطن.

وأكد السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق، أن هذه الحملة التي أطلقتها لولو تعكس اعتزازها وتقديرها لمنسوبي وزارة الحرس الوطني وفخرها بما يقدمونه من عطاء وأداء خلّاق، وحرصها على تقديم خدمة مميزة لهم من خلال تقديم خصومات خاصة في جميع الأقسام بفروع لولو، إضافة إلى تخصيص منافذ محاسبة خاصة لهم تعبيرًا عن التقدير لهم والاعتزاز بهم.

من جانبه أشاد المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، بمبادرة مجموعة لولو الخاصة بمنسوبي الحرس الوطني، وأكد أنها ليست جديدة عليها؛ حيث تتميز بمبادراتها المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتفاعل معه على مختلف الأصعدة.

وأشار المقدم "العمري" إلى أن مجموعة لولو تولي منسوبي وزارة الحرس الوطني اهتمامًا كبيرًا؛ حيث افتتحت مؤخرًا أحدث فروعها في مدينة الملك عبد الله السكنية في إسكان الحرس الوطني بالهفوف، ليصل عدد الفروع المفتتحة في إسكان الحرس الوطني على مستوى المملكة إلى ستة فروع توفر بيئة تسوق عصرية ومنتجات متنوعة وأجواء آمنة.

ويمكن لجميع منسوبي الحرس الوطني الاستفادة من الخصومات المقدمة في جميع الأقسام بالفروع والمحاسبة عليها من خلال منافذ خاصة بهم.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:21 PM

مجموعة "لولو" تطلق خصومات خاصة بمنسوبي وزارة الحرس الوطني

دعمًا لبرنامج (واجب) وتقديرًا لجهودهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة "لولو" رائدة تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، إطلاق حملة خصومات خاصة لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك في جميع فروع المجموعة بالمملكة.

ويأتي إطلاق هذه الحملة دعمًا من لولو لبرنامج (واجب) الخاص بمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وتقديرًا لجهودهم وعطائهم في سبيل الوطن.

وأكد السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية للأسواق، أن هذه الحملة التي أطلقتها لولو تعكس اعتزازها وتقديرها لمنسوبي وزارة الحرس الوطني وفخرها بما يقدمونه من عطاء وأداء خلّاق، وحرصها على تقديم خدمة مميزة لهم من خلال تقديم خصومات خاصة في جميع الأقسام بفروع لولو، إضافة إلى تخصيص منافذ محاسبة خاصة لهم تعبيرًا عن التقدير لهم والاعتزاز بهم.

من جانبه أشاد المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، بمبادرة مجموعة لولو الخاصة بمنسوبي الحرس الوطني، وأكد أنها ليست جديدة عليها؛ حيث تتميز بمبادراتها المتنوعة في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع والتفاعل معه على مختلف الأصعدة.

وأشار المقدم "العمري" إلى أن مجموعة لولو تولي منسوبي وزارة الحرس الوطني اهتمامًا كبيرًا؛ حيث افتتحت مؤخرًا أحدث فروعها في مدينة الملك عبد الله السكنية في إسكان الحرس الوطني بالهفوف، ليصل عدد الفروع المفتتحة في إسكان الحرس الوطني على مستوى المملكة إلى ستة فروع توفر بيئة تسوق عصرية ومنتجات متنوعة وأجواء آمنة.

ويمكن لجميع منسوبي الحرس الوطني الاستفادة من الخصومات المقدمة في جميع الأقسام بالفروع والمحاسبة عليها من خلال منافذ خاصة بهم.

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