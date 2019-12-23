محافظ الكامل يرعى حملة نثر البذور بالمحافظة

بدعم من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

رعى محافظ الكامل طراد بن فهد الشريف حملة لنثر البذور بالمحافظة والذي نظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بدعم من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالتعاون مع بلدية الكامل ومكتب التعليم وفريق هايكنج الكامل.

وتأتي تلك المبادرة ضمن جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ممثله بمكتب الوزارة بمحافظة الكامل .

وتنطلق المبادرة من مركز شمنصير لتحقيق مستهدفات مبادرة '' السعودية خضراء '' وتعد من ضمن الفعاليات التي شهدتها المحافظة، إذ تكشف عن الوجه السياحي والرياضي للمحافظة، وتهدف إلى التعرف على المعالم الطبيعية والمشي لمسافات طويلة، وتقديم خدمات تطوعية بزراعة الشتلات في”شمنصير”.

يذكر أن “شمنصير” هو جبل يقع في محافظة الكامل التابعة لمنطقه مكة المكرمة، ويصل إرتفاعه إلى حوالي 1600 متر، ويمتاز بإختلاف مناخه وتنوع غطائه النباتي إضافةً إلى مناخه المنخفض شتاءً .