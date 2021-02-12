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مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 133707 وخروجهم من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات تم شفاؤها، و 9857 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

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مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات تم شفاؤها، و 9857 حالة وفاة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:00 AM
اخر تعديل
12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
02:29 AM

مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة

"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 133707 وخروجهم من المستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 376 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات تم شفاؤها، و 9857 حالة وفاة.

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